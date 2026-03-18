หุ้นค้าปลีก มี.ค.ส่งสัญญาณฟื้นรับอานิสงส์อากาศร้อนเร็วหนุนยอดขาย จับตาต้นทุนค่าไฟงวดถัดไป

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ยอดขายสาขาเดิม (SSS) ของกลุ่มค้าปลีกแสดงการหดตัวที่แคบลงเป็น -2% YoY ในเดือน มี.ค. จนถึงปัจจุบัน (เทียบกับ -4% YoY ในเดือน ม.ค.-ก.พ.) โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นกระตุ้นยอดขายสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม (CPALL) และเครื่องใช้ไฟฟ้า (HMPRO) ให้แข็งแกร่งขึ้น 2) พฤติกรรมการกักตุนสินค้าของผู้บริโภคช่วยกระตุ้นยอดขายในร้าน cash & carry และไฮเปอร์มาร์เก็ต (CPAXT, BJC) ท่ามกลางความกังวลสินค้าขาดหรือขึ้นราคาจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ 3) การเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยของการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐช่วยหนุนผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง (DOHOME, not rated) 4) การสิ้นสุดของฐานยอดขายที่สูงในปีก่อนจากโครงการ E-Receipt ที่เกิดขึ้นในเดือน ม.ค.-ก.พ. 2568 (CRC, HMPRO)
การบริหารจัดการสินค้ายังไม่มีปัญหาอย่างมีนัย มีเพียงบางบริษัทที่รถขนส่งสินค้าทำได้ล่าช้ากว่าปกติเล็กน้อย เพราะต้องใช้เวลาในการรอเติมน้ำมัน แต่ไม่มีการหยุดชะงักของอุปทานอย่างมีนัยสำคัญ ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว ราคาเหล็กปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาสินค้าพลาสติกที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง