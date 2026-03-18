TACCตั้งเป้ารายได้ปี 69 เติบโต Double Digit

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ เปิดแผนธุรกิจปี 69 มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้เติบโตระดับ Double Digit จากปีก่อน เดินหน้าขยายธุรกิจหลักทั้งในกลุ่ม 7-Eleven และ Non 7-Eleven ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมมองหาโอกาสการเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) เพื่อสร้าง New S-Curve เสริมศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปี 2569 ตั้งเป้ารายได้เติบโตในระดับ 2 หลัก (Double Digit) จากปีก่อน โดยมุ่งสร้างการเติบโตจากธุรกิจหลัก ควบคู่กับการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ จะมาจาก 2 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ 7-Eleven ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ Core Menu และ New Menu อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner ครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มเย็นในโถกด (7-Select) และเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ใน All Café รวมถึงการขยายโอกาสไปยังร้าน 7-Eleven ในต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังคงเดินหน้าพัฒนาเครื่องดื่มใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสีสันให้กับตลาดได้เปิดตัวเมนู “มัทฉะน้ำส้ม” ภายใต้ All Café Matcha Series รวมถึงเมนูใหม่ล่าสุด “น้ำผึ้งมะนาว” ที่ตอบโจทย์กระแสเครื่องดื่มสดชื่นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และช่วยเพิ่มความคึกคักให้กับกลุ่ม Non-Coffee Menu
นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ Non-7-Eleven บริษัทฯ มุ่งกระจายความเสี่ยงของรายได้ผ่านการขยายตลาดภายในประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภณฑ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Café Business รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง TACC ยังเดินหน้าขยายธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจ License
รวมถึงมองหาโอกาสในการสร้างการเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) เพื่อสร้าง New S-Curve ที่สามารถต่อยอดกับธุรกิจเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทในอนาคต
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานปี 2568 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากการขาย 2,399.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.80% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 298.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.70% พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569