หุ้นบวกต่อเนื่องหลังผ่านแนวต้าน 1,430 คลายกังวลสงคราม จับตาถ้อยแถลงเฟด

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งในแดนบวก เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนภาพรวมดูผ่อนคลาย เนื่องจากตลาดเริ่มลดความอ่อนไหวต่อประเด็นสงครามในตะวันออกกลาง โดยคาดหวังว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าตามรายงานข่าวจากฝ่ายอิสราเอลและสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ในทางเทคนิค ดัชนีสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,430 จุดขึ้นมาได้เมื่อวานนี้ ส่งผลให้โมเมนตัมในระยะ
สั้นยังคงเป็นปัจจัยหนุนให้ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อ
สำหรับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คืนนี้ คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ย แต่โฟกัสที่ถ้อยแถลงและมุมมองของประธานเฟดเพื่อติดตามการส่งสัญญาณแกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ หากมีสัญญาณเชิงลบอาจกลับมากดดันตลาดได้ รวมถึงต้องจับตาดู Dot Plot ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรอบก่อนหน้ามากน้อยเพียงใด
กลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตที่ซื้อสะสมไว้ในช่วงตลาดขาลง โดยเฉพาะหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำต่อภาวะเงินเฟ้อแบบ Stagflation แนะนำให้ถือต่อ ส่วนการเข้าซื้อใหม่ แนะนำให้รอจังหวะที่ดัชนีย่อตัว รอติดตามพัฒนาสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร
โดยให้กรอบแนวรับ 1,430 จุด แนวรับถัดไป 1,420 จุด แนวต้าน 1,450 - 1,466 จุด