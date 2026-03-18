Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.32-รอผลการประชุมเฟด

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(18มี.ค.69)ที่ระดับ 32.32 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย”จากระดับปิดของวันก่อนหน้า ณ ระดับ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.20-32.55 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ทยอยแข็งค่าขึ้นบ้าง (แกว่งตัวในกรอบ 32.24-32.43 บาทต่อดอลลาร์) สอดคล้องกับการย่อตัวลงของเงินดอลลาร์ หลังผู้เล่นในตลาดทยอยเปิดรับความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางความหวังว่า สถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางยังมีโอกาสมทยอยคลี่คลายลงได้ ซึ่งจะช่วยให้การเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz เริ่มทยอยกลับมาได้อีกครั้ง
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ ผลการประชุม FOMC ของ FED ที่จะทยอยรับรู้ในช่วงราว 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยเรามองว่า FED อาจเลือกที่จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.50%-3.75% ทว่า ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น การปรับคาดการณ์เศรษฐกิจและแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบาย หรือ Dot Plot ใหม่ พร้อมทั้งรอติดตาม ถ้อยแถลงของประธาน FED Jerome Powell อย่างใกล้ชิด ท่ามกลาง ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ในส่วนของรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต PPI รวมถึงยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงาน (Factory Orders)
และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น บรรดาผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามพัฒนาการของสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง (ทำให้การประเมินแนวโน้มของตลาดการเงิน ควรมองเป็น Scenario Analysis ตามที่เราได้วิเคราะห์แต่ละ Scenario ในสัปดาห์ก่อนหน้า)
สำหรับ แนวโน้มของค่าเงินบาท โมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาท (USDTHB) เริ่มอ่อนกำลังลงบ้าง ตามการทยอยเปิดรับความเสี่ยงอย่างระมัดระวังของผู้เล่นในตลาด อย่างไรก็ดี เราขอเน้นย้ำว่า เงินบาทยังมีความเสี่ยง Two-Way Risk หรือพร้อมเคลื่อนไหวได้ทั้งสองทิศทาง ขึ้นกับพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทำให้เราขอย้ำมุมมองเดิมว่า ผู้เล่นในตลาดควรใช้การประเมินสถานการณ์แบบ Scenario Analysis และควรใช้กลยุทธ์ Options เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในช่วงที่ตลาดการเงินผันผวนสูง
ในช่วงระหว่างวัน หากไม่มีพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพิ่มเติม เรามองว่า เงินบาทอาจแกว่งตัวในกรอบ Sideways โดยอาจเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าบ้าง ตราบใดที่บรรดานักลงทุนต่างชาติยังคงทยอยขายสินทรัพย์ไทยเพิ่มเติม แต่การอ่อนค่าของเงินบาทอาจชะลอลงได้แถวโซนแนวต้านสำคัญ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ เมื่อประเมินจากโฟลว์ธุรกรรมของผู้เล่นในตลาด โดยเฉพาะฝั่งผู้ส่งออกที่อาจรอทยอยขายเงินดอลลาร์ในโซนดังกล่าวและปัจจัยเชิงเทคนิคัล แต่หากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทวีความรุนแรงมากขึ้นและเสี่ยงยืดเยื้อกว่าคาด (นานเกิน 5 สัปดาห์ ซึ่งเป็นกรอบระยะเวลาที่ ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ระบุไว้) เงินบาทอาจสามารถอ่อนค่าลงต่อได้ไม่ยาก โดยจะมีโซนแนวต้านถัดไปในช่วง 32.80-33.00 บาทต่อดอลลาร์ ได้