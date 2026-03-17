ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.38-แกว่งตัวผันผวนในด้านแข็งค่าสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(17 มี.ค.69)เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 32.38 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.51 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... ทั้งนี้ เงินบาทแกว่งตัวผันผวนในด้านแข็งค่า (โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันอยู่ในช่วง 32.30-32.54 บาทต่อดอลลาร์ฯ) สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่นๆ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ ๆ เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามผลการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 2,431 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 1,884 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.25-32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม และ dot plot ของเฟด สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนก.พ. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค.