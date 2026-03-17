SMARTHOME “สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป”  ทุบสถิติปิดยอดขายปี 68 แตะ 1,743 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 12 ปี

นายธวัช มานะวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ SMARTHOME (สมาร์ทโฮม) เปิดเผยว่า ยอดขายปี 2568 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทุบสถิติแตะ 1,743 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 12 ปี สะท้อนศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งของแบรนด์ ในเดือนธันวาคม 2568 บริษัททำยอดขายได้ 349 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขาย 275 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 4 ถือเป็นช่วง High Season ของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า จากพฤติกรรมการจับจ่ายของภาคธุรกิจ ร้านค้า และผู้บริโภคที่นิยมเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นายธวัช เปิดเผยว่า การเติบโตดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพสินค้า ภายใต้นโยบายรับประกันสินค้านาน 3 ปี พร้อมบริการ After Sale Service และ Customer Service ที่ดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรทั้งก่อนและหลังการขาย ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเชิงระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมศักยภาพทีมพนักงานขายหน้าร้าน การบริหารจัดการสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการตลาด การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยกระดับทีม Customer Service และ After Sale Service เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าSMARTHOME ยังเดินหน้าศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งครอบครัว คนทำงาน และผู้สูงอายุ เพื่อนำมาพัฒนาและออกแบบสินค้าให้ใช้งานง่าย เหมาะสมกับบริบทของบ้านคนไทย และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทมั่นใจว่าจากกลยุทธ์ดังกล่าว จะช่วยผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอกย้ำความเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครัวเรือนไทยไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง