หุ้นแกว่งผันผวนกังวลตะวันออกกลาง จับตาประชุมเฟด-โหวตนายกฯ

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งผันผวน แต่ยังคงมีแรงกดดันจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีความไม่แน่นอนของการขนส่งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะที่สัปดาห์นี้ยังต้องรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อดูท่าทีว่าจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับเศรษฐกิจและดอกเบี้ยของสหรัฐอย่างไร ส่วนปัจจัยในประเทศ ติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกลางสัปดาห์นี้
พร้อมให้แนวต้าน 1,430 จุด แนวรับ 1,380 จุด