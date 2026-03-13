ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.27-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือนครึ่ง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(13 มี.ค.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือนครึ่ง (นับตั้งแต่ 26 พ.ย. 2568) ที่ 32.39 ก่อนจะปิดตลาดในประเทศที่ 32.27 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.84 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นในเอเชียซึ่งส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลก ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ซึ่งถูกมองว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากสัญญาณตึงเครียดในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติที่อยู่ในฝั่งขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย (4,870 ล้านบาท และ 6,627 ล้านบาทตามลำดับ) ก็เป็นปัจจัยลบต่อค่าเงินบาทด้วยเช่นกัน
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.50-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ผลการประชุมเฟด (17-18 มี.ค.) ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและการเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชีย ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดนิวยอร์กเดือนมี.ค. ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนก.พ. ยอดขายบ้านใหม่เดือนม.ค. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม BOJ BOE และ ECB ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.พ. ของยูโรโซน รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR และเครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนม.ค.-ก.พ. ของจีน