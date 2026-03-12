“ริชเชส ซัพพลาย” เผยบริษัทย่อย “นายน์ ไลท์ติ้ง”รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย OSRAM แบรนด์ชั้นนำระดับโลก

RICHEST SUPPLY “ริชเชส ซัพพลาย” เผย บริษัท นายน์ ไลท์ติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์OSRAM แบรนด์อุปกรณ์ส่องสว่างชั้นนำระดับโลกสัญชาติเยอรมัน ภายใต้ LEDVANCEโดยครอบคลุมสิทธิการจัดจำหน่ายในช่องทางค้าส่งจำนวน 26 จังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตสินค้าภายใต้แบรนด์ระดับสากล
นายอัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชเชส ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท นายน์ ไลท์ติ้ง จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยและผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง ได้ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับ OSRAM เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรม Grand Richmond จังหวัดนนทบุรี การได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในครั้งนี้ สะท้อนถึงความพร้อมของบริษัทในหลายมิติ ทั้งประสบการณ์ในอุตสาหกรรมส่องสว่าง เครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม ความสามารถในการบริหารสินค้า และความแข็งแกร่งด้านบริการหลังการขาย
“ดีลครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มแบรนด์สินค้าเข้ามาในพอร์ต แต่เป็นการยกระดับศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวม ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ การเข้าถึงตลาด และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ การได้รับแต่งตั้งจาก OSRAM จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดการเติบโตของบริษัทในระยะยาว” นายอัครวัฒน์ กล่าว
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ริชเชส ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมส่องสว่างมาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี มีฐานลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ และมีศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าผ่านคลังสินค้าและสำนักงานขนาด 4,000 ตารางเมตร ในพื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการสนับสนุนการขยายธุรกิจและการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าผลักดันการเติบโตของธุรกิจจัดจำหน่ายอย่างมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาพอร์ตสินค้า การยกระดับมาตรฐานการบริการ และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว