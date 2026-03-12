ทิสโก้ ออโต้แคช ชูแคมเปญ “หมุนเงินทันใช้ รู้ผลไวใน 1 ชม.-บุกตลาดสินเชื่อรายย่อย

ทิสโก้ ออโต้แคช เดินหน้าบุกตลาดสินเชื่อรายย่อย เปิดตัวแคมเปญ “สินเชื่อรถแลกเงิน หมุนเงินทันใช้ รู้ผลไวใน 1 ชั่วโมง* ” ชูจุดเด่นขั้นตอนง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องโอนเล่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค Multi-Career ที่ต้องบริหารสภาพคล่องทางการเงินแบบทันสถานการณ์ พร้อมดึง “มอส มัดจุก” มาถ่ายทอดไลฟ์สไตล์คนทำงานหลากหลายอาชีพ สะท้อนตัวตนคนรุ่นใหม่ และตอกย้ำภาพแบรนด์ ทิสโก้ ออโต้แคช ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่น
นางสาววิภา เมตตาวิหารี ผู้อำนวยการสายสินเชื่ออเนกประสงค์และการขายตรง ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)(TISCO) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากต้องทำงานหลากหลายอาชีพไปพร้อมกันในรูปแบบ Multi-Career ทั้งงานประจำควบคู่กับงานอิสระ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำให้ความต้องการด้านสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ทิสโก้ ออโต้แคช จึงพัฒนาสินเชื่อรถแลกเงินให้สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ โดยเปิดตัวแคมเปญ “สินเชื่อรถแลกเงิน หมุนเงินทันใช้ รู้ผลไวใน 1 ชั่วโมง*” ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้ทันต่อความจำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมบริการเบิกเงินได้หลายครั้งภายใต้วงเงินที่ได้รับโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ อายุการใช้งานรถรวมระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี อีกทั้งไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน และลูกค้ายังคงสามารถใช้รถได้ตามเดิม
“เราตระหนักถึงความจำเป็นทางการเงินที่หลากหลายของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ หรือแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งอาจต้องรับมือกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด การมีแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้และเข้าถึงง่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทิสโก้ ออโต้แคช พร้อมให้คำปรึกษาและแบ่งเบาภาระ ด้วยบริการที่รวดเร็ว เพียงยื่นเอกสารครบ รู้ผลทันใจ ใน 1 ชั่วโมง*”
สำหรับแคมเปญนี้ ทิสโก้ ออโต้แคช ยังได้เลือก “มอส มัดจุก” อินฟลูเอนเซอร์ที่สะท้อนภาพคนรุ่นใหม่ยุค Multi-Career ได้อย่างโดดเด่น ทั้งบทบาทคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เจ้าของกิจการร้านอาหาร และยังเคยเป็นพนักงานประจำ มาถ่ายทอดมุมมองของคนหนึ่งคนที่ต้องทำหลายอาชีพควบคู่กัน เพื่อเป็นตัวแทนของลูกค้าที่ต้องการพลังทางการเงินในการขับเคลื่อนชีวิตและเป้าหมายให้เดินหน้าต่ออย่างมั่นใจ และสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของไลฟ์สไตล์และความต้องการสภาพคล่องในโลกการทำงานแบบ Multi-Career อย่างแท้จริง