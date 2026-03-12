หุ้นร่วงตามตลาดโลกสังเวยน้ำมันพุ่ง-ช่องแคบฮอร์มุซเดือด

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าปรับลงตามตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ที่ลงไปมตลาดหุ้นสหรัฐ หลังจากราคาน้ำมันดีดขึ้นมาทะลุ 90 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลอีกครั้ง และความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีอุณหภูมิขึ้นจากการเปิดฉากโจมตีเรือหลายลำทั้งเรือขนส่งน้ำมันและเรือสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ทั้งนี้ ล่าสุดราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้น 7% หลังจากเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำถูกโจมตีในน่านน้ำอิรัก ส่งผลให้ตลาดมีความวิตกการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะคลี่คลายได้เมื่อใด
ปัจจัยความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นความไม่แน่นอนที่กดดันสินทรัพย์เสี่ยง ทำให้นักลงทุนเลือกเทขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง และสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสิ้นสุดลงได้เมื่อใด
โดยให้แนวต้าน 1,420 จุด แนวรับ 1,380 จุด