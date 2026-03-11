ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.70-ตลาดรอประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(11 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียทยอยอ่อนค่า (หลังแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้า) ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวกลับมาตามการปรับตัวขึ้นของสัญญาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่ตลาดยังรอประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งยังคงลากยาวต่อเนื่อง นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยลบจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นไทย 2,697.51 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 1,718 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.50-31.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค.