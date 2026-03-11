TPCHจ่อCOD โซลาร์ลาวครบ 100 MW ทยอยรับรู้รายได้ Q3

ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง เดินหน้าแผนรุกขยายพลังงานหมุนเวียนปี 69 เร่ง COD โครงการโซลาร์ฟาร์ม สปป.ลาว 100 เมกะวัตต์ ไตรมาส 2/69 พร้อมรับรู้รายได้เต็มไตรมาส 3/69 ควบคู่ปรับเสถียรภาพโรงไฟฟ้าชีวมวล–ขยะในประเทศ และจับตาประมูลโซลาร์ฟาร์มชุมชนภาครัฐ ปักหมุดปีนี้ กำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งใน–ต่างประเทศแตะ 190 เมกะวัตต์
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ขนาดกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โครงการโซลาร์ฟาร์มดังกล่าว เป็นการร่วมทุนระหว่าง TPCH และบริษัท แม่โขง พาวเวอร์ จำกัด (MKP) ในสัดส่วน 40% ปัจจุบันมีความคืบหน้าการติดตั้งแผงโซลาร์ไปแล้ว 64 เมกะวัตต์ และเริ่มดำเนินการ Pre-COD บางส่วนเพื่อทดสอบระบบแล้ว โดยบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการ COD ครบทั้ง 100 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 2/2569 และคาดว่า จะเริ่มรับรู้รายได้เต็มจำนวนตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ TPCH ยังมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติม หากมีโอกาสหรือช่องทางที่สามารถสร้างรายได้เพิ่ม โดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) กล่าวว่า สำหรับแผนพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศ บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประมูลงาน หากภาครัฐมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ
ในส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สยาม พาวเวอร์ นนทบุรี (SPNT) กำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มเสถียรภาพการเดินเครื่อง
ขณะที่ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน สยาม พาวเวอร์ นากลาง (SPNK) และหนองสาหร่าย (SPNS) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งแห่งละ 9.9 เมกะวัตต์ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว และอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ TPCH ยังมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ COD แล้วจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP และ PTG รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 80.7 เมกะวัตต์ พร้อมบริหารจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงใหม่ เพื่อควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายมีกำลังการผลิตรวมทั้งในและต่างประเทศภายในปี 2569 ที่ระดับ 190 เมกะวัตต์ และยังคงมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มช่องทางรายได้ในระยะยาว