ก.ล.ต. แจ้งการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูการเงินต่างประเทศ*

สำนักงาน ก.ล.ต. ยันไม่มีการขอขัอมูลกลุ่ม Capital Asia Investments หรือ CAI จาก MAS
ตามที่มีข้อมูลปรากฎในโซเชียลมีเดียว่า ธนาคารกลางของสิงคโปร์ Monetary Authority of Singapore หรือ MAS ได้ขอข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยของกลุ่ม Capital Asia Investments หรือ CAI จาก ก.ล.ต.
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งว่า โดยกระบวนการปกติ ก.ล.ต. จะมีการประสานงานและให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินต่างประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่า กรณีที่มีการกล่าวอ้าง ไม่ปรากฏว่าเคยมีการประสานขอข้อมูลจาก ก.ล.ต. แต่อย่างใด
ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีการประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 และ ก.ล.ต. ได้นำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว