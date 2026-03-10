ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น GSTEEL

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ “จี สตีล” กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อย
กว่าศูนย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEEL) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีไม่น าส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดนั้น ซึ่งต่อมา GSTEEL ได้นำส่งงบการเงินที่ล่าช้าดังกล่าวได้ครบถ้วน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 GSTEEL ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ 1,453 ล้านบาท ส่งผลให้หุ้นสามัญ
ของบริษัทมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 ข้อ 7 (6) (ค)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งการดำเนินการกับบริษัท ดังนี้
1. ประกาศให้หุ้นสามัญของ GSTEEL มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569เป็นต้นไป โดยยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป
2. ให้ GSTEEL เปิดเผยแนวทางดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดเวลาของการดำเนินการดังกล่าวและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบ
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569
3. ภายหลังจากที่ GSTEEL แจ้งแนวทางดำเนินการของบริษัทตามข้อ 2 แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่เปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ เนื่องจากได้เคยเปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แล้วระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562
4. ให้บริษัทเร่งด าเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 หากครบก าหนดเวลาแล้ว GSTEEL ยังไม่สามารถแก้ไข
เหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนดังกล่าวให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์
ของ GSTEEL ต่อไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบับเต็มของ GSTEELพร้อมทั้งติดตามการนำเสนอแนวทางการดำเนินการของ GSTEEL ต่อไป