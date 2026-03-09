หุ้นปิดร่วง 27.40 จุด ผวาน้ำมันแพงดันเงินเฟ้อพุ่ง แนะ Wait & See พรุ่งนี้มีลุ้นรีบาวด์

SET ปิดวันนี้ที่ 1,382.97 จุด ลดลง 27.40 จุด (-1.94%) มูลค่าซื้อขาย 94,193.21 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีแกว่งในแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,331.23 จุด และจุดสูงสุด 1,386.04 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 130 หลักทรัพย์ ลดลง 377 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 149 หลักทรัพย์
นายณรงค์ เดชจันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวลดลง ตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดภูมิภาค จากความกังวลสถานการณ์สงครามอิหร่านมีโอกาสยืดเยื้อมากกว่าที่เคยคาดไว้ และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในภาวะ Risk-off ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่เร่งตัวขึ้นมาแรงจนทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สร้างความกังวลด้านเงินเฟ้อ และส่งผลต่อการดำเนินนโญบายการเงินที่ค่อนข้างมีความตึงตัว
อย่างไรก็ตาม คืนนี้ต้องติดตามการประชุมฉุกเฉินของกลุ่ม G20 เกี่ยวกับการระบายคลังน้ำมันสำรอง (SPR) ออกมาสู่ตลาด ซึ่งตามข่าวถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากประมาณ 300-400 ล้านบาร์เรล หรือคิดเป็น 25-30% ของคลังสำรองทั้งหมด หากระบายออกมาระยะสั้นอาจช่วยผ่อนคลายปัจจัยกดดันราคาน้ำมันไม่ให้ปรับขึ้นแรงมากจนเกินไป
สำหรับผลกระทบต่อไทย ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิและส่วนใหญ่นำเข้าจากตะวันออกกลาง ได้รับผลกระทบโดยตรงหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งล่าสุดอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในตะวันออกกลาง เป็นภาพที่กดดันบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างมาก ทั้งนี้ การปล่อยน้ำมันสำรอง SPR อาจช่วยไทยได้จำกัด เนื่องจากชนิดของน้ำมันที่โรงกลั่นไทยใช้แตกต่างจากน้ำมันสำรองดังกล่าว ขณะที่มาตรการรัฐ เช่น การขอความร่วมมือ Work from Home หรือจำกัดการส่งออกน้ำมัน ช่วยลดผลกระทบได้เพียงบางส่วนแต่ไม่สามารถแก้ที่ต้นเหตุหลักได้
ทั้งนี้ สถานการณ์สงครามยืดเยื้อกดดันทิศทางสินทรัพย์เสี่ยง ยังต้องระมัดระวังในการลงทุนแนะ Wait and See รอติดตามสถานการณ์ สำหรับนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่แล้วแนะนำหาจังหวะลดสัดส่วนการลงทุน (Position) ลงเพื่อลดความเสี่ยง
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีมีโอกาสเกิด Technical Rebound ได้อีกครั้ง หลังวันนี้ดัชนีปรับตัวลงลึกและมีจังหวะดีดกลับขึ้นมาช่วงท้ายตลาด โดยประเมินแนวรับที่ 1,360 จุด และแนวต้านที่ 1,386-1,400 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 7,917.08 ล้านบาท ปิดที่ 144.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,808.65 ล้านบาท ปิดที่ 245.00 บาท ลดลง 10.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,594.61 ล้านบาท ปิดที่ 184.50 บาท ลดลง 3.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 5,043.69 ล้านบาท ปิดที่ 54.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,153.79 ล้านบาท ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง 0.75 บาท