ดัชนีหุ้นไทยสิ้น ก.พ.ปิดทื่ 1,528.26 จุด หรือเพิ่มขึ้น 15.3%

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เผย SET Index ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 69 ปิดที่ระดับ 1,528.26 จุด เพิ่มขึ้น 15.3% จากเดือนก่อนหน้า และ 21.3% นับตั้งแต่ต้นปี รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลนอกไหลเข้ามา หลังความชัดเจนของผลการเลือกตั้งภายในประเทศ
นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยภาวะตลาดหุ้นไทยว่า SET Index ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ปิดที่ระดับ 1,528.26 จุด เพิ่มขึ้น 15.3% จากเดือนก่อนหน้า และ 21.3% นับตั้งแต่ต้นปี การปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในเดือนกุมภาพันธ์ได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าของผู้ลงทุนต่างประเทศภายหลังความชัดเจนของผลการเลือกตั้งภายในประเทศ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองของไทยประกอบกับเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2568 ขยายตัวดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ นอกจากนี้ ศาลฎีกาสหรัฐฯ มีคำวินิจฉัยว่าการใช้กฎหมาย International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) เพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าในวงกว้างเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของประธานาธิบดี ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องใช้อำนาจภายใต้มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติการค้าปี 1974 (Trade Act of 1974) ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากทั่วโลกในอัตรา 10% ก่อนปรับขึ้นเป็น 15% ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวยังคงต่ำกว่าอัตราที่เคยจัดเก็บภายใต้กฎหมาย IEEPA จึงส่งผลเชิงบวกต่อภาคการส่งออกของไทย
ทั้งนี้ ดัชนีอุตสาหกรรมทุกกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ นำโดยหุ้นขนาดใหญ่ใน MSCI Thailand Index อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงและคาดเดาได้ยาก ส่งผลให้ผู้ลงทุนเข้าสู่ภาวะ Risk-Off โดยขายสินทรัพย์เสี่ยง และโยกย้ายเงินทุนกลับเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้ตลาดทุนไทยมีแนวโน้มเผชิญความผันผวนในระยะสั้น โดยในอดีต SET Index มักแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience) จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการรองรับความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น และพร้อมที่จะนำมาใช้หากมีความจำเป็น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการทบทวนข้อมูลและตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2569
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ SET Index ปิดที่ 1,528.26 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 21.3% นับตั้งแต่ต้นปี และเพิ่มขึ้น 15.3% จากเดือนก่อนหน้า โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากร
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) อยู่ที่ 72,999 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวม อยู่ที่ 59,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 54,560 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 และตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 58,905 ล้านบาท
ผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 32.79% อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนต่างประเทศยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ระดับ 51.74% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 8.79% และ 6.68% ตามลำดับ
Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นกุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ระดับ 16.0 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.1 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 17.1 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 18.6 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นกุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ระดับ 3.68% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.67%
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เดือนกุมภาพันธ์ 2569
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 668,476 สัญญา เพิ่มขึ้น 47.1% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ SET50 Index Futures และ Single Stock Futures ส่งผลให้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวม อยู่ที่ 561,465 สัญญา เพิ่มขึ้น 34.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน