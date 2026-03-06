หุ้นปิดลบ 6.92 จุดขายลดเสี่ยงก่อนวันหยุด เข้าโหมด Wait&See เกาะติดสถานการณ์ ตอ.กลาง-ราคาน้ำมัน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,410.37 จุด ลดลง 6.92 จุด (-0.49%) มูลค่าซื้อขาย 62,899.09 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีแกว่งผันผวนในแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,404.31 จุด และจุดสูงสุด 1,418.51 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 249 หลักทรัพย์ ลดลง 228 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 174 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีชะลอตัวลงเล็กน้อย หลังจากก่อนหน้านี้รีบาวด์มาได้ 2 วัน เป็นแรงขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุด เนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอน โดยปริมาณการซื้อขายวันนี้เบาบางจากวันก่อน นักลงทุนอยู่ในโหมด Wait and See โดยราคาน้ำมันดินเบรนท์ไต่ระดับขึ้นมาจากระดับ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สู่ระดับ 85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
วันนี้มีแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัว อาทิ HANA และ STA จากแนวโน้มกำไรฟื้นตัว ขณะเดียวกันหุ้นที่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของน้ำมันและเงินเฟ้อ ทรงตัวได้ดีกว่าตลาด
แนวโน้มสัปดาห์หน้าแนะติดตามสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง โดยเฉพาะราคาน้ำมัน หากราคาน้ำมันไม่พุ่งเร็วดัชนีอาจไม่ปรับตัวลงมาลึก โดยให้กรอบแนวรับ 1,400 - 1,385 จุด และแนวต้าน 1,430 - 1,450 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,158.74 ล้านบาท ปิดที่ 188.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,101.42 ล้านบาท ปิดที่ 255.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,651.83 ล้านบาท ปิดที่ 141.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,969.69 ล้านบาท ปิดที่ 56.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
PTT (XD) มูลค่าการซื้อขาย 2,706.01 ล้านบาท ปิดที่ 34.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง