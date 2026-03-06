AAIมองเป้าปี69 ยอดขาย 7.6 พันล. เทรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงคึก

เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปี 69 ตั้งเป้ายอด 7,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี68 ที่มียอดขาย 7,000 ล้านบาท และสุทธิ 741 ล้านบาท ชี้ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงยังขยายตัวได้แข็งแกร่งและความท้าทายเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท รวมทั้งความไม่แน่นอนนโยบายการค้าระหว่างประเทศประเด็นมาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาต่อเนื่อง ปรับกลยุทธ์พัฒนาสินค้าเพิ่มความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งโครงการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งที่ 2 เตรียมเปิดใช้งานครึ่งปีแรกปีนี้ หนุนกำลังการผลิต เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอีก 0.1318 บาทต่อหุ้น
นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI เปิดเผยถึง ปี 2569 บริษัทฯ ประเมินว่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงยังคงเติบโตต่อเนื่องจากการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาดโลกและภายในประเทศ โดยกลยุทธ์หลักคือมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในตลาดหลักอย่างสหรัฐและยุโรป ควบคู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง การขยายฐานกลุ่ม Reform Meat รวมทั้งการขยายแบรนด์บริษัทฯ ในประเทศ ซึ่งปัจจุบันแบรนด์หลัก ประกอบด้วย แบรนด์มองชู (Monchou) แบรนด์มองชู บาลานซ์ (Monchou Balanced) แบรนด์ฮาจิโกะ (Hajiko) แบรนด์โปร (Pro) และแบรนด์มาเรีย (Maria) พร้อมทั้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 จะแล้วเสร็จในครึ่งแรกของปีนี้ นอกจากนี้แผนการก่อสร้างอาคารผลิตหลังใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตในอนาคต โดยตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 7,600 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ยังคงสัดส่วนหลัก โดยตั้งเป้ายอดขายที่ 6,800 ล้านบาท และกลุ่มอาหารพร้อมทาน ซึ่งเน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภค ตั้งเป้า 800 ล้านบาท กลยุทธ์ปีนี้เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ข้าวผัด เครื่องแกงไทย ขณะที่มีแผนรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
สำหรับผลประกอบการปี 2568 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 7,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการ 6,849 ล้านบาท โดยได้แรงสนับสนุนจากการขยายตัวของปริมาณการขายในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลัก 88% ของรายได้รวม ขณะที่กำไรสุทธิ อยู่ที่ 741 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,003 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท และนโยบายการค้าระหว่างประเทศประเด็นมาตรการภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบเสนอการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2568 อีก 0.1318 บาทต่อหุ้น ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาจ่ายปันผล หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 รวมการจ่ายปันผลทั้งปีในอัตรา 0.3349 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลสูงถึง 95.82% ของกำไรสุทธิในปี 2568 ซึ่งอยู่ที่ 741 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามในปี 2568 ความสำเร็จด้านความยั่งยืนคือสิ่งที่มุ่งมั่นควบคู่กับการดำเนินกิจการ ซึ่งสะท้อนความสำเร็จ ด้วยการรับรางวัล SET Awards 2025 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภท Business Excellence 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Company Performance Awards กลุ่มที่ 3 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ประเภท Outstanding Company Performance Awards และรางวัล CEO Awards ประเภท Outstanding CEO Awards
นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ (Excellence CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ เป็นปีแรกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่ม Thailand Managed Company จาก Deloitte Private ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3