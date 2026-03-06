หุ้นปิดเช้าลบ 7.01 จุด เข้าโหมดเฝ้าระวังจับตาช่องแคบฮอร์มุซกังวลกระทบ GDP ไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,410.28 จุด ลดลง 7.01 จุด (-0.49%) มูลค่าซื้อขายราว 31,075 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าเคลื่อนไหวในกรอบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,404.31 จุด และจุดสูงสุด 1,417.80 จุด
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวในกรอบ หุ้นส่วนใหญ่แกว่ง Sideway ขณะที่สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีพัฒนาการเชิงบวก หลังจากเมื่อวานจากมีกระแสข่าวอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันสหรัฐฯ แต่ก็ยังไม่มีข่าวร้ายเพิ่มเติมออกมาอีก
อย่างไรก็ตาม ยังต้องเกาะติดสถานการณ์เดินเรือช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมา 100% เมื่อใด ประเมิน 2 ฉากทัศน์ หากสถานการณ์จบภายใน 1 เดือนให้แนวรับสำคัญที่ 1,375 จุด Downside risk ต่อเศรษฐกิจไม่มาก หรือประมาณ 0.2% แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อไปถึง 3 เดือน อาจทำให้ดัชนีลงไปลึกและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยราว 0.6%
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งคล้ายภาคเช้า ยังต้องติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง ระยะสั้นให้แนวรับสำคัญที่ 1,375 จุด และแนวต้าน 1,444 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,368.68 ล้านบาท ปิดที่ 188.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,225.25 ล้านบาท ปิดที่ 139.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,058.83 ล้านบาท ปิดที่ 258.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,716.91 ล้านบาท ปิดที่ 56.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,385.91 ล้านบาท ปิดที่ 19.20 บาท ลดลง 0.20 บาท