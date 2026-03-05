วิจัยกสิกรฯ คงเงินเฟ้อปี 69 ที่ 0.4% แต่อาจสูงกว่านี้ ขึ้นกับสถานการณ์สู้รบใน ตอ.กลาง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงประมาณการเงินเฟ้อไทยในปี 2569 ไว้อยู่ที่ 0.4% แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะปรับสูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยยังขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อ และระดับความรุนแรงของสถานการณ์ รวมถึงมาตรการพยุงราคาสินค้าในประเทศของรัฐบาล
- หากสถานการณ์คลี่คลายได้รวดเร็ว และราคาน้ำมันดิบโลกปรับขึ้นเหนือ 80 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรลเพียงชั่วคราว ก่อนลดลงมาอยู่ที่ราว 60-70 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรลในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าผลกระทบต่อเงินเฟ้อจะมีจำกัด โดยภาครัฐยังสามารถใช้กลไกดูแลเสถียรภาพราคาผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ช่วยรับภาระต้นทุนก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า ส่งผลให้ราคาพลังงานในประเทศยังมีแนวโน้มทรงตัว
- หากสถานการณ์ยืดเยื้อเกินกว่า 3 เดือน และราคาน้ำมันดิบโลกเฉลี่ยในปีนี้ ปรับเพิ่มเป็น 80 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล จากกรณีฐานที่ 62 ดอลลาร์ฯ คาดว่าจะมีผลต่อเงินเฟ้อไทยให้เพิ่มสูงขึ้นราว 1.0% โดยไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสุทธิสูงถึง 70% โดยเฉพาะน้ำมันดิบที่กว่า 60% นำเข้าจากตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อราคาพลังงานโลกปรับสูงขึ้น จึงกระทบต้นทุนภายในประเทศ เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซหุงต้ม (LPG) รวมถึงส่งผ่านไปยังราคาสินค้าและบริการ เช่น อาหารสำเร็จรูปและค่าขนส่ง
- การพยุงราคาสินค้าในประเทศของรัฐบาลอาจมีขีดจำกัด ท่ามกลางพื้นที่ทางการคลัง (Fiscal space) ที่ลดลง โดยเมื่อวันที่ 4 มี.ค.69 รัฐบาลประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 29.94 บาท/ลิตร เป็นเวลา 15 วัน ผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เพิ่งมีสถานะกลับมาเป็นบวก ขณะที่ค่าไฟฟ้ายังอยู่ที่ 3.88 บาท/หน่วย จนถึงเดือนเม.ย.69
อย่างไรก็ดี หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อ มีโอกาสที่ค่าไฟฟ้าอาจปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก กฟผ. ยังมีภาระหนี้จากการพยุงค่าไฟในช่วงวิกฤตพลังงานในปี 2565 นอกจากนี้ ความสามารถของรัฐบาลในการออกมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ โดยเฉพาะต่อกลุ่มเปราะบาง อาจมีน้อยลงจากงบประมาณปี 2569 ที่เหลือจำกัด และยังมีความเสี่ยงที่งบประมาณปี 2570 จะล่าช้ากว่าเดือนต.ค.69 ราว 1-2 เดือน