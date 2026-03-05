หุ้นปิดพุ่ง 32.68 จุดคาดหวังสงคราม ตอ.กลาง คลี่คลายหลังมีข่าวอิหร่าน-สหรัฐเจรจา เกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด

SET ปิดวันนี้ที่ 1,417.29 จุด เพิ่มขึ้น 32.68 จุด (+2.36%) มูลค่าซื้อขาย 106,582.21 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นเช้านี้ดัชนีฟื้นตัว โดยทำจุดต่ำสุด 1,386.70 จุด และจุดสูงสุด 1,430.58 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 403 หลักทรัพย์ ลดลง 110 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 142 หลักทรัพย์
นายธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นตัวหลังปรับลงแรงช่วงต้นสัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากกระแสข่าวโอกาสการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ รวมทั้งล่าสุดอิหร่านเปิดเผยว่าช่องแคบฮอร์มุซปิดเฉพาะเรือจากสหรัฐฯ อิสราเอล ยุโรป ทำให้เรืออื่นที่ขนส่งน้ำมันสามารถผ่านได้ ผ่อนคลายความกังวลด้านอุปทานน้ำมัน เป็นผลบวกต่อหุ้นเอเชีย เนื่องจากเป็นผู้นำเข้านำน้ำมันจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ทั้งความคืบหน้าสถานการณ์ การเจรจาพูดคุย โดยเฉพาะอุปทานน้ำมันเนื่องจากตลาดกังวลอุปทานน้ำมันจะมีกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยวันนี้ดัชนียืนเหนือ 1,400 จุดได้เป็นจิตวิทยาบวกต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ แต่การปรับตัวขึ้นอาจจำกัดต้องรอ Upside จากสถานการณ์ความคืบหน้าของสงคราม อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการโจมตีตลาด Price in ไประดับหนึ่งแล้ว ตลาดให้ความสนใจที่ประเด็นการเจรจา รวมทั้งอุปทานด้านน้ำมัน ขณะที่ปัจจัยในประเทศติดตามนายกรัฐมนตรีกับทีมเศรษฐกิจถกมาตรการรับมือด้านพลังงาน โดยให้กรอบแนวรับ 1,400 จุด แนวต้าน 1,430 และ 1,450 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 8,193.61 ล้านบาท ปิดที่ 258.00 บาท เพิ่มขึ้น 19.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 7,623.85 ล้านบาท ปิดที่ 190.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 6,250.75 ล้านบาท ปิดที่ 56.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
PTT (XD) มูลค่าการซื้อขาย 6,149.17 ล้านบาท ปิดที่ 34.00 บาท ลดลง 1.25 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 5,006.76 ล้านบาท ปิดที่ 13.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท