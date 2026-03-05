ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด "SET Zooom in Live ตั้งวงเล่า ชาวลงทุน" ครั้งแรก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนผู้ลงทุน ตั้งแต่มือใหม่ถึงมือเก๋า ร่วมรับฟังและพูดคุยกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยตรง ใน "SET Zooom in Live ตั้งวงเล่า ชาวลงทุน" ครั้งแรก ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 10.00–15.00 น. เจาะลึกทุกกลยุทธ์ ตอบทุกข้อสงสัยแบบสดๆ รวมทั้งวิธีรับมือกับภาวะผันผวน เช่น สถานการณ์ในตะวันออกกลางในขณะนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงเช้า 10.00–12.00 น. หัวข้อ "พอร์ตแบบนี้...พี่ว่าไง" เปิดพอร์ตคุยตรงกับ VI ตัวจริง แชร์มุมคิด ประสบการณ์ และวิธีเลือกหุ้นยาว ๆ แบบมีเหตุผล ไม่ตามกระแส ตั้งวงเล่าโดย วิบูลย์ พึงประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคมนักลงทุนหุ้นไทย, อมร โควานิชเจริญ กรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย), สุธน สิงหสิทธางกูร นักลงทุนเน้นคุณค่า–กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน ตปท. สมาคมนักลงทุนประเทศไทย, วราพรรณ วงศ์สารคาม กรรมการและเลขานุการ สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ ชัชวนันท์ สันธิเดช นายกสมาคมนักลงทุนหุ้นไทย
ช่วงบ่าย 13.00–15.00 น. หัวข้อ "ถามมาตอบไว เจาะใจสายเทรด" รวมนักกลยุทธ์ลงทุน นักวิเคราะห์ นักวางแผนการเงิน ตอบทุกคำถามลงทุน – แนะนำเทรดแบบเข้าใจจริง พร้อมลุยทุกสภาพตลาด ตั้งวงเล่าโดย วิน พรหมแพทย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย, นฤมล บุญสนอง CFP® นักวางแผนการเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, พิชัย เลิศสุพงศ์กิจ CFP® กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์, วรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) และ จรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.พาย จำกัด (มหาชน)
ผู้สนใจรับชม Live ได้ฟรี! ผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook: SET Zooom in