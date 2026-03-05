AFปี68 แกร่งรายได้ปล่อยสินเชื่อพุ่ง-ต้นทุนฮวบ

ไอร่า แฟคตอริ่ง โชว์ความเก๋าเกมในสมรภูมิการเงิน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจปี 2568 ที่ชะลอตัวลง ประกาศปรับกลยุทธ์เชิงรุก ผสานเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจยั่งยืน(ESG)หนุนตัวเลขรายได้ปี 2568 อยู่ที่ระดับ 249.13 ล้านบาท กำไรสุทธิ 14.83 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนลดเกือบ 30% และมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่เบิกใช้สูงถึง 460 ล้านบาท สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง
นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF เปิดเผยว่า ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจปี 2568 ที่ชะลอตัว จากการบริโภคภาคเอกชนที่อ่อนตัว และภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางภาษีของสหรัฐฯ ขณะที่ภาคธุรกิจในส่วนของ SMEs ยังคงประสบปัญหาด้านการแข่งขันและการเข้าถึงสินเชื่อที่ยากลำบาก AF ได้ปรับกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันและขยายขอบเขตธุรกิจให้กว้างยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาพลิกโฉมกระบวนการให้บริการและการบริหารจัดการ (Digital Transformation) พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเจาะฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ นอกจากนี้ยังตอกย้ำจุดยืนการเติบโต อย่างยั่งยืนผ่าน Green Project ที่สอดคล้องกับหลัก ESG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว
จากความมุ่งมั่นดังกล่าวสะท้อนออกมาในตัวเลขผลการดำเนินงานงวดปี 2568 โดยบริษัทฯ แจ้งผลการดำเนินงานโดย มีรายได้รวม 249.13 ล้านบาท ทั้งนี้แม้รายได้จากดอกเบี้ยแฟคตอริ่ง จะลดลงเล็กน้อยตามสภาวะตลาด แต่รายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมประเภทอื่น เติบโตขึ้นเป็น 35.75 ล้านบาท สะท้อนถึงความสำเร็จในการกระจายแหล่งรายได้ (Revenue Diversification) ขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลงเหลือร้อยละ 29.7 จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและอานิสงส์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นสูงถึง 173.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.1
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาเสถียรภาพของพอร์ตลูกหนี้ให้อยู่ในกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด โดยยึดหลักการดำเนินการของนโยบายการเงินที่รัดกุมด้วยการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเป็น 36.01 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2568 อยู่ที่ 14.83 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 1.19 เท่า และมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่เบิกใช้สูงถึง 460 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงแหล่งเงินทุนที่พร้อมสำหรับการรองรับการขยายตัวในอนาคต ภายใต้การเผชิญหน้ากับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้อย่างทันท่วงที