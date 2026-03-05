ETTH26จับมือพันธมิตรลุยLNG-ผลิตแผงโซลาร์

เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ กางแผนศึกษารุกธุรกิจ LNG–ผลิตแผงโซลาร์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชันขยายฐานลูกค้ารองรับการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล คาดดันรายได้รวมทุกธุรกิจปีนี้แตะ 1,000 ล้าน ปักธงเข้า mai ปี 70 ขยายธุรกิจสู่โกลบอลคอมพานี
รศ.ดร.รักไทย บูรพ์ภาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ETTH26 กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 นี้ บริษัทฯ เตรียมเดินหน้าขยายการลงทุนเชิงรุกในธุรกิจพลังงานครบวงจร โดยกำลังหาพันธมิตรเพื่อรุกธุรกิจการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในไตรมาส 2 ของปีนี้ เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนเข้าลงทุนโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์เชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 2 นี้เช่นกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างความได้เปรียบในระยะยาว โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 150 เมกะวัตต์ต่อปี
ในส่วนของการขยายฐานลูกค้า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มพลังงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั้งภาคธุรกิจและรายย่อย พร้อมเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขยายฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้กับบริษัท
รศ.ดร.รักไทย กล่าวต่อว่า สำหรับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีขนาดติดตั้ง 7 เมกะวัตต์ และภายในปีนี้จะดำเนินการขยายติดตั้งเพิ่มอีก 7 เมกะวัตต์ และบริษัทฯ ยังมีจำนวนงานที่มีอยู่ในมือที่จะรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) ภายใน 2 ปีนี้อีก 10 เมกะวัตต์ ซึ่งจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจดังกล่าวทั้งธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และ LNG บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานรวมทุกกิจการในปี 2569 นี้จะสามารถแตะระดับ 1,000 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนเตรียมความพร้อมเพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปี 2570 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระดมทุน รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นตลาดพลังงานขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง
“บริษัทฯ มีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับองค์กรสู่การเป็นโกลบอลคอมพานี เรามุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ การลงทุนในเทคโนโลยีพลังงาน และการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” รศ.ดร.รักไทย กล่าว
ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ETTH26 ประกอบธุรกิจ จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยสินค้าและบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบ Power Purchasing Agreement (Private PPA) ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้าโดยตรง โดยส่วนใหญ่บริษัททำสัญญากับภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านระบบโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้า
2.ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ซึ่งเป็นการให้บริการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร
3.ธุรกิจงานบริการด้านโยธา (Civil Work) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการต่างๆ ในภาครัฐ โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร (Turnkey Services) ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบทางวิศวกรรม การวางแผนและบริหารโครงการ ไปจนถึงการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทและกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน