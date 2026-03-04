อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสรรพากรกับสรรพากรแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยนางสาวจิตรา ณีศะนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี และคณะผู้แทนกรมสรรพากรเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสรรพากร และสรรพากรแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (National Tax Service: NTS) ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดเก็บภาษีในยุคดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ
ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) เพื่อจัดตั้งกรอบความร่วมมือด้านภาษี โดยมุ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์อันเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี ของทั้งสองประเทศ และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเสริมสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญร่วมกัน อาทิ แผนการบริหารจัดเก็บภาษีประจำปี 2569 การพัฒนาระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Automatic Exchange of Information: AEOI) ภายใต้ระบบและความท้าทาย ของเศรษฐกิจดิจิทัล
ในการนี้ กรมสรรพากรได้นำเสนอกรอบยุทธศาสตร์ “SMILE RD 2026” ซึ่งกำหนด ทิศทางการจัดเก็บภาษีภายใต้ 4 เสาหลัก ได้แก่ การขับเคลื่อนการทำงานด้วยข้อมูล การเปลี่ยนผ่าน สู่ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับการบริหารจัดเก็บภาษีให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมวางรากฐานความร่วมมือระยะยาว เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืนของทั้งสองประเทศ”