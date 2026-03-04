ATLASเกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางใกล้ชิด

แอตลาส เอ็นเนอยี พร้อมรับมือ ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ดันราคาน้ำมันโลกผันผวน ฟาก"สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์" บิ๊กบอส พร้อมปฎิบัติตามนโยบายรัฐอย่างเคร่งครัด รองรับทุกภาคส่วน พร้อมควบคุมบริหารต้นทุนรอบคอบ คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “ก๊าซหุงต้มพีที (PT)” เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความตึงเครียดในระยะที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และเพิ่มความผันผวนต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานในภาพรวม
"บริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบในทุกมิติ ทั้งต่อภาคธุรกิจและประชาชนผู้ใช้พลังงาน โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาเสถียรภาพการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ภายในประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง"
นายสุวัชชัย กล่าวว่า บริษัทฯดำเนินงานภายใต้นโยบายของกระทรวงพลังงานอย่างเคร่งครัด มีการบริหารจัดการปริมาณสำรองก๊าซตามระดับที่กำหนด รองรับการใช้งานในภาคครัวเรือน ภาคยานยนต์ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในช่วงที่ตลาดโลกมีความผันผวนสูง
ในด้านการบริหารจัดการต้นทุน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการวางแผนจัดหาอย่างรัดกุม ควบคู่กับการติดตามทิศทางราคาพลังงานโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ตลาดและสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีความไม่แน่นอน โดยยังไม่มีการปรับราคาขายแก๊ส LPG แต่อย่างใด บริษัทฯ ยังคงคำนึงความสมดุลระหว่างต้นทุน ความสามารถในการแข่งขัน และผลกระทบต่อผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ