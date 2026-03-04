ADVICEเดินหน้าโครงการ “Advice Pay IT Forward”

แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จครั้งสำคัญของโครงการ “Advice Pay IT Forward: ส่งต่อคอมเพื่อต่อยอดอนาคต” ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย มุ่งสร้างคุณค่าทางสังคม ตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) และวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE กล่าวว่า เป้าหมายของ Advice ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอที แต่ต้องการเป็น “Infrastructure ทางความรู้” ให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ การปักหมุดครบ 77 จังหวัดในปี 2568 สะท้อนพันธกิจที่ต้องการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีมาลดช่องว่างทางดิจิทัล เพราะเชื่อว่า “โอกาส” ไม่ควรถูกจำกัดด้วยพื้นที่ คอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสู่โลกกว้าง ที่ช่วยให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งข้อมูล เรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต เช่น AI และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในยุคดิจิทัล
ความสำเร็จของโครงการเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ Advice อย่างต่อเนื่อง ทั้งการผนึกกำลังกับพันธมิตรไอทีและอินฟลูเอนเซอร์ระดมคอมพิวเตอร์สู่โรงเรียนที่ขาดแคลน การสนับสนุนด้านสุขอนามัยและกีฬา ตลอดจนการร่วมมือกับ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อคัดกรองโรงเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแม่นยำ ส่งมอบอุปกรณ์ให้โรงเรียนในหลายจังหวัด อาทิ โรงเรียนวัดเกาะขวาง จ.จันทบุรี โรงเรียนบ้านดงยาง จ.ตาก โรงเรียนวัดแคนอก จ.นนทบุรี โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย จ.นครปฐม โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ จ.ตรัง โรงเรียนบ้านวังร่อง จ.เพชรบูรณ์ และโรงเรียนบ้านแวงน้อย จ.ขอนแก่น รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค
ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ส่งมอบประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) และเครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ (Projector) เพื่อยกระดับห้องเรียนสู่ Smart Classroom ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน การปักหมุดครบ 77 จังหวัดครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้าง Ecosystem ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีของไทยอย่างยั่งยืน โดย Advice ยืนยันจะเดินหน้าส่งต่อพลังแห่งการให้ เพื่อให้เด็กไทยทุกพื้นที่มีสิทธิ์ฝัน ค้นคว้า และพัฒนาศักยภาพได้อย่างเท่าเทียมในยุค AI ต่อไป