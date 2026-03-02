ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.45-อ่อนค่าสุดรอบ3สัปดาห์-กังวลผลกระทบราคาน้ำมันพุ่ง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(2มี.ค.69)อ่อนค่าทดสอบแนว 31.50 ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ 31.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่ 31.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยและสกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ เงินบาทยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้น และสัญญาณ Outflows ของเงินทุนต่างชาติ (ซึ่งมีสถานะขายสุทธิพันธบัตรและหุ้นไทย 17,460 ล้านบาท และ 657 ล้านบาท ตามลำดับ)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในช่วงกลางสัปดาห์ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.20-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ข้อมูล PMI ภาคบริการเดือนก.พ. ของจีน ยูโรโซน และสหรัฐฯ