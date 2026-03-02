หุ้นปิดดิ่งเหว 61.75 จุดพักฐานใหญ่รับความไม่แน่นอนสงคราม ตอ.กลาง น้ำมันพุ่งกดดันเงินเฟ้อ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,466.51 จุด ลดลง 61.75 จุด (-4.04%) มูลค่าซื้อขาย 113,077.79 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นเช้านี้ดัชนีปรับตัวลงแรง ช่วงบ่ายลงไปต่ำสุด โดยทำจุดต่ำสุด 1,466.51 จุด และจุดสูงสุด 1,515.99 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 58 หลักทรัพย์ ลดลง 538 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 72 หลักทรัพย์
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุลม CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงจากสถานการณ์สงครามตะวันออกลาง ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน ประกอบกับ ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดช่วงบ่ายร่วงลงมาส่ง Sentiment ลบต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่าย อีกทั้งพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของตลาดหุ้นบ้านเรา นักลงทุนไม่อยากถือหุ้นข้ามวันหยุด จึงเทขายออกมาก่อน โดยมีแรงขายหุ้นใหญ่ DELTA GULF กดดันดัชนี ปรับลงมากขึ้นช่วงบ่าย ส่วน GULF วันนี้ขึ้น XD วันแรกด้วย ส่วน PTT จะขึ้น XD วันที่ 5 มี.ค.นี้
นอกจากนี้ ราคาน้ำมัน WTI พุ่งกว่า 7% ทะลุ 70 เหรียญ/บาร์เรล ตลาดมองว่าหากยืดเยื้อจะเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อ สร้างความกังวลต่อผลกระทบเศรษฐกิจ ขณะที่ PTTEP ที่เป็นต้นน้ำได้รับผลบวก ส่วน PTT ถูกฉุดจากกลุ่มโรงกลั่น โรงไฟฟ้า
นายอภิชาติ ยังกล่าวว่า ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นติดต่อกกัน 7 สัปดาห์ เกือบ 300 จุด วันนี้เป็นวันแรกที่พักฐานอย่างมีนัยสำคัญ หลุดระดับ 1,500 จุด แต่จะปรับลงลึกแค่ไหนขึ้นกับสถานการณ์ตะวันออกกลางว่าจะยืดเยื้อหรือมีพัฒนาการอย่างไร
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพุธที่ 4 มี.ค.คาดว่าแกว่ง sideway down พักฐานต่อ โดยให้แนวรับ 1,440-1,450 จุด แนวต้าน 1,490-1,500 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF (XD) มูลค่าการซื้อขาย 7,666.11 ล้านบาท ปิดที่ 57.50 บาท ลดลง 4.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 7,395.97 ล้านบาท ปิดที่ 142.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 6,220.55 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,750.94 ล้านบาท ปิดที่ 267.00 บาท ลดลง 12.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 5,670.44 ล้านบาท ปิดที่ 36.75 บาท ลดลง 0.25 บาท