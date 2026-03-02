Maybank Securities ชี้สถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียด “น้ำมัน–ทองคำ–กลุ่มกลาโหม” เด่น รับแรงกระเพื่อมภูมิรัฐศาสตร์

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Maybank Securities ประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยเร่งให้ตลาดการเงินโลกเข้าสู่ภาวะผันผวนระยะสั้น โดยเฉพาะราคาพลังงานและสินทรัพย์ปลอดภัย หลังเกิดเหตุการณ์โจมตีทางการทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ฝ่าย Investment Solutions (วิเคราะห์หลักทรัพย์) เมย์แบงก์ ระบุว่า ความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างมีความอ่อนไหวต่อเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของปริมาณการค้าทางทะเลทั่วโลก ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก และส่งผลต่อทิศทางเงินเฟ้อในหลายประเทศ ในภาวะเช่นนี้ ตลาดมีแนวโน้มเข้าสู่โหมด “Risk-off” นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ พันธบัตรสหรัฐฯ และเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอาจเผชิญแรงขายระยะสั้น ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์
เมย์แบงก์ ประเมินว่า ภายใต้บริบทปัจจุบัน กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มทองคำ (Gold) ได้รับแรงหนุนจากบทบาทสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงความไม่แน่นอน ตัวอย่าง DR ที่น่าสนใจ: GOLD03, GOLD19, GOLDUS19, ZIJIN80 (Zijin Mining), NEM06 (Newmont) กลุ่มพลังงาน (Oil & Gas) ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มผันผวนในทิศทางขาขึ้น ตัวอย่าง DR: OIL03, PETROCN80 (PetroChina), GASVN11 (Petro Vietnam Gas) กลุ่ม Defense & Space งบประมาณด้านความมั่นคงของหลายประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตัวอย่าง DR: MITSU19 (Mitsubishi Heavy Industries), STEG19 (ST Engineering)
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงผ่านกองทุนรวม Maybank มองว่ากองทุนในธีมดังกล่าวอาจเป็นทางเลือกเสริมพอร์ต เช่น กลุ่มทองคำ: UOBSG-H, SCBGOLDH, ES-GOLDBULLION-H กลุ่มพลังงาน: K-OIL, KF-OIL, KT-ENERGY กลุ่ม Defense & Space: DAOL-DEFENSE, ASP-DEFENSE, LHGDEFENSE, A-JEDI, LHSPACE-A
เมย์แบงก์ แนะนำให้นักลงทุนติดตามพัฒนาการสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และบริหารพอร์ตด้วยความระมัดระวัง เน้นการกระจายความเสี่ยง (Diversification) และทยอยปรับน้ำหนักการลงทุนในธีมที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ขณะเดียวกันควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากอารมณ์หรือความผันผวนระยะสั้น เพราะในช่วงเวลาที่ความไม่แน่นอนสูง วินัยการลงทุนและข้อมูลที่รอบด้านคือเครื่องมือสำคัญในการรักษาสมดุลพอร์ต
ฝ่าย Investment Solutions (วิเคราะห์หลักทรัพย์) เมย์แบงก์ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมให้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ