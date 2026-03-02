'ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์'เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินอย่างเป็นทางการ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนที่ 18 อย่างเป็นทางการ ประกาศพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ “Smart Social Bank for All Lives” โดยสื่อสารทิศทางการนำองค์กรแก่ผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศ ย้ำชัดบทบาทธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท่ามกลางความผันผวน ความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน โดยการอาศัยศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ของธนาคารออมสินทั้งในด้านบุคลากร ด้านสาขาที่ให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เป็นต้น ในการสร้างประโยชน์แก่สังคมไทย และสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมรับฟังนโยบายและให้การต้อนรับ
ในการนี้ นายทรงพล ได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธนาคาร ได้แก่ พระพุทธภควาปฏิมากร พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรูป พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นวันแรก ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569