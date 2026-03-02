"อมรเทพ" เจาะลึกวิกฤติช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อสงครามเขย่าเส้นเลือดใหญ่พลังงานโลก

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) วิเคราะห์สถานการณ์ความตึงเครียดล่าสุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง "เจาะลึกวิกฤต "ฮอร์มุซ" : เมื่อสงครามเขย่าเส้นเลือดใหญ่พลังงานโลก!"
จากเหตุการณ์ความตึงเครียดระดับสูงสุด ระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน ที่นำไปสู่การสูญเสียผู้นำสูงสุดของอิหร่าน...ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามรบ แต่กำลังลามเข้าสู่ "กระเป๋าสตางค์" ของคนทั้งโลกผ่านราคาน้ำมัน
สรุปประเด็นสำคัญที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้น่ากังวล
1. "ช่องแคบฮอร์มุซ" จุดตายเศรษฐกิจโลก
เส้นเลือดใหญ่: น้ำมันกว่า 20% ของโลก (20 ล้านบาร์เรล/วัน) ต้องผ่านช่องแคบนี้เพียงทางเดียว
ไร้ทางเลี่ยง: แม้จะมีท่อส่งน้ำมันอื่น แต่รองรับได้ไม่ถึง 1 ใน 5 ของปริมาณจริง หากถูกปิด ตลาดน้ำมันโลกจะ "ช็อก" ทันที
LNG ก็โดนด้วย: กาตาร์ส่งออกก๊าซธรรมชาติ (LNG) ผ่านที่นี่เกือบ 20% ถ้าปิด วิกฤตพลังงานลามถึงไฟฟ้าแน่นอน ไทยนำเข้า LNG สูง และราว 1 ใน 5 มาจากกาตาร์ ใช้ผลิตไฟฟ้า เตือนค่าไฟเตรียมพุ่ง
2. ทำไมราคาน้ำมันถึงพุ่งทะลุเพดาน
War Premium: แค่มีข่าวลือหรือความเสี่ยง ค่าประกันภัยเรือ และค่าระวางก็พุ่ง ดันต้นทุนน้ำมันดิบจ่อแตะ $100 ต่อบาร์เรล
Panic Buying: โรงกลั่นทั่วโลกเริ่มแย่งกันสำรองน้ำมันจากแหล่งอื่น (สหรัฐฯ/แอฟริกา) ยิ่งเติมเชื้อไฟให้ราคาพุ่ง
ความเสี่ยง Recessions: หากปิดช่องแคบยืดเยื้อ นักวิเคราะห์เตือนว่า โลกอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ดีมานด์ที่จะอ่อนแอลง ก็จะทำให้ความต้องการน้ำมันลดลง จึงไม่คิดว่าราคาน้ำมันจะพุ่งไปถึงระดับ $120 ต่อบาร์เรลลากยาว
3. ผลกระทบต่อ "ไทย" ที่เลี่ยงไม่ได้
ไทยนำเข้าน้ำมันดิบสูง เตรียมรับแรงกระแทกใน 5 ด้าน
- เงินเฟ้อพุ่ง: ค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง และค่าไฟ (Ft) จ่อปรับตัวขึ้น
- ต้นทุนธุรกิจ: ภาคขนส่ง การบิน ปิโตรเคมี และก่อสร้าง กระทบหนัก Margin หาย
- เงินบาทอ่อนค่า: เมื่อต้องนำเข้าน้ำมันราคาแพง ดุลบัญชีเดินสะพัดจะแย่ลง กดดันให้บาทอ่อนแรงกว่าเพื่อนบ้าน
- นโยบายดอกเบี้ย: เงินเฟ้อที่ค้างสูง อาจทำให้ ธปท. ลดดอกเบี้ยได้ยากขึ้น
- ตลาดหุ้นผันผวน: หุ้นกลุ่มพลังงานอาจบวกสั้น ๆ แต่หุ้นกลุ่มอื่น (บริโภค/ขนส่ง) มีโอกาสปรับฐานแรง
"สถานการณ์นี้ ไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัว แต่คือความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง ที่กระทบต้นทุนชีวิตเราโดยตรง แม้หลายฝ่ายจะหวังให้จบเร็ว แต่ "แผล" ทางเศรษฐกิจ และต้นทุนพลังงานที่พุ่งไปแล้ว อาจต้องใช้เวลาเยียวยา" นายอมรเทพ กล่าวในท้ายสุด