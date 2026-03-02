หุ้นปรับลงตามตลาดโลกเซ่นปม"สหรัฐฯ-อิหร่าน"จับตากลุ่มน้ำมันช่วยพยุง

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าปรับตัวลงตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ จากปัจจัยกดดันจากความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ การโจมตีระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ซึ่งบานปลายไปสู่สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะยืดเยื้อหรือไม่ ทำให้นักลงทุนโยกเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม อาจมีแรงหนุนต่อในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่เด้งขึ้น น่าจะช่วยพยุงภาพรวมตลาดหุ้นบ้านเราได้เช่นกัน แต่ก็ยังคงต้องระวังความผันผวนของตลาดในวันนี้
โดยให้แนวต้าน 1,540 จุด แนวรับ 1,510 จุด