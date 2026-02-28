ทีทีบีเปิดตัว 6 ผู้บริหารรุ่นใหม่ เสริมแกร่งทุกมิติ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)(ทีทีบี)ปรับโครงสร้างองค์กรแต่งตั้ง 6 ผู้บริหารรุ่นใหม่ ยกระดับศักยภาพการเงิน ตอบโจทย์ครอบคลุมเพิ่มความแข็งแกร่งสายงานลูกค้าบุคคล ทั้งงานกลยุทธ์ การขายและสินเชื่อรายย่อย พร้อมเสริมศักยภาพลูกค้าธุรกิจแบบครบวงจร เร่งขยายขีดความสามารถด้านตลาดเงิน เชื่อมโยงบริการให้ไร้รอยต่อ มุ่งพัฒนาโซลูชันเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม สานต่อพันธกิจ The Bank of Financial Well-being ได้แก่
นางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มกลยุทธ์และธุรกิจการขายลูกค้าบุคคล ขับเคลื่อนกลยุทธ์ลูกค้าบุคคลผ่านการผสานศักยภาพข้อมูลเชิงลึก เข้ากับศิลปะการสื่อสาร เพื่อออกแบบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Segment of One) ที่เชื่อมโยงความเข้าใจลูกค้าเข้ากับช่องทางการขายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบโซลูชันที่ตรงใจและสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจในอนาคต
นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มด้านสินเชื่อรถยนต์ ขับเคลื่อนทีทีบีไดรฟ์สู่มิติใหม่ของการแข่งขัน ด้วยการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและการนำเสนอโซลูชันอย่างครบวงจรเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการสำหรับทั้งคู่ค้าและลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้ง Ecosystem
นายตัถย์ ชัยกิตติกรณ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้า Retail Lending Sales Network และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด เพื่อยกระดับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินเชื่อรายย่อย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด Data-driven และการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานสู่รูปแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งวางรากฐานการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับพอร์ตสินเชื่อรายย่อยของธนาคารในอนาคต
นางสาวบุษรัตน์ เบญจรงคกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มบริหารธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ เพื่อเสริมประสิทธิภาพทางการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร และสร้างความแตกต่างในการบริหารจัดการทางการเงินให้ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง
นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ และรองประธานกลุ่มบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ขับเคลื่อนกลยุทธ์การสร้างพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจร่วมกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกทีมภายในธนาคาร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในรูปแบบ One Team, One ttb และวางรากฐานการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นางกนกพร จูฑา ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนา Industry Solutions มุ่งเน้นการบูรณาการผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ซัพพลายเชน และธุรกรรมทางการเงินเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ พร้อมผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรม มุ่งสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าเพื่อธุรกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน
ทั้งนี้ การปรับทัพผู้บริหารครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีทีบีในการ Make REAL Change สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าทุกกลุ่ม และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “ธนาคารที่ลูกค้าชื่นชอบและบอกต่อ” ด้วยศักยภาพ วิสัยทัศน์ และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารทั้ง 6 ท่าน ทีทีบีมั่นใจว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทุกสายธุรกิจ และสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งในวันนี้ และอนาคตอย่างแท้จริง