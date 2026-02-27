ธอส.-ไอแบงก์ขานรับนโยบายรัฐปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.เป็นต้นไป

นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 1.00% ต่อปี ธอส. จึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระเงินงวดให้ลูกค้า โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ 5.850% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) อยู่ที่ 6.150% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) อยู่ที่ 6.145% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้
ด้านนางวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานการเงิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวว่า เพื่อเป็นการขานรับมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยการปรับลดอัตรากำไรสินเชื่อ ควบคู่กับการตรึงอัตราผลตอบแทนเงินฝาก เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และส่งผ่านประโยชน์ด้านต้นทุนทางการเงินไปยังภาคธุรกิจและประชาชน สอดคล้องกับทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
โดยธนาคารได้ปรับลดอัตรากำไรสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (SPR) คงเหลือร้อยละ 7.55 ต่อปี อัตรากำไรสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา (SPRL) คงเหลือร้อยละ 7.68 ต่อปี และอัตรากำไรสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (SPRR) คงเหลือร้อยละ 7.85 ต่อปี