A5อวดรายได้ทะลุ 1.3 พันลบ. แถมตุนBacklog หนา

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ปเผยผลการดำเนินงานงวดปี 68 มีรายได้รวม 1,314.10 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 102.95 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพการบริหารโครงการท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังมีความท้าทาย ขณะที่กลุ่มลูกค้าระดับบนยังคงมีกำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง ตุน Backlog 791 ล้านบาท เตรียมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท พร้อมรุกธุรกิจใหม่ต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูงระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,314.10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 102.95 ล้านบาท เป็นผลจากการปิดการขายโครงการบ้านเดี่ยวระดับอัลตราลักชัวรี CINQ ROYAL Krungthep Kreetha (แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา) มูลค่ารวมกว่า 3,500 ล้านบาท รวมถึงจากการทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการ Cinq Royal The Eighteen Bangna KM.7 (แซงค์ รอยัล ดิ เอททีน บางนา กม.7), โครงการ VANA Ratchapruek-Westville (วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์) และโครงการ CINQUIÈME Krungthep Kreetha (แซงเคียม กรุงเทพกรีฑา)
โดยบริษัทมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2568 รวมมูลค่า 791 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องถึงปี 2569 โดยคาดว่าไตรมาส 1/2569 จะเริ่มรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากโครงการเดิม
ด้านฐานะการเงินยังอยู่ในระดับมั่นคง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) 1.20 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง 5.14 เท่า และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 223.44 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 58.90 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 โดยมติดังกล่าวเตรียมนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาต่อไป สะท้อนแนวทางการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
สำหรับทิศทางธุรกิจไตรมาส 1/2569 บริษัทประเมินว่ายังคงมีแนวโน้มเชิงบวกจากแรงสนับสนุนของกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงที่มองหาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพในทำเลศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการลักชัวรีที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Living)
แม้ปี 2568 อุตสาหกรรมเผชิญแรงกดดันหลายด้าน แต่ A5 ยังรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ จากการบริหารโครงการและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับวินัยทางการเงิน
สำหรับปี 2569 บริษัทเดินหน้ามากกว่าการเปิดเฟสใหม่ภายใต้แนวคิด Sustainable Living โดยเตรียมเปิดธุรกิจใหม่ “A5 Design” และ “Upper Class Solution” ในไตรมาส 1/2569 เพื่อขยายจากการพัฒนาโครงการสู่บริการด้านการออกแบบและโซลูชันที่อยู่อาศัยครบวงจรสำหรับลูกค้าระดับบน
การลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นการต่อยอดจากความเชี่ยวชาญเดิม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระบบธุรกิจและเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring & Service-based Income) ลดการพึ่งพารายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์เพียงทางเดียว
สำหรับนักลงทุน นี่ไม่ใช่แค่การกระจายความเสี่ยง แต่เป็นการวางรากฐานการเติบโตระยะยาว โดย A5 กำลังก้าวสู่แพลตฟอร์มการใช้ชีวิตระดับลักชัวรีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน