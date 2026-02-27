TSEปี 68 พลิกกำไรโต 109%ธุรกิจสุขภาพ - ชีวมวลหนุนรายได้

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ เปิดผลการดำเนินงานงวดปี 68 พลิกมีกำไร 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109% มี EBITDA อยู่ที่ 544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เหตุรับรู้รายได้จากขายและบริการเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็น 1,299 ล้านบาท รวมถึงควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ฟาก ซีอีโอคนเก่ง “ดร.แคทลีน มาลีนนท์” ระบุปี 69 เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจโรงไฟฟ้าและสุขภาพ ควบคู่กับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงวดปี 2568 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 544 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 109% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA อยู่ที่ 544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 408 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานงวดปี 2568 เติบโตขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับค่าความพร้อมจ่ายของกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เพิ่มสูงขึ้น และการรับรู้รายได้จากกลุ่มธุรกิจสุขภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,299 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวม 1,228 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลและจัดหาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มอัตรากำไรในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งยังคงมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน คู่ค้า และสถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป
“ปี 2568 เป็นปีที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน จากความแข็งแกร่งของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ พลิกกลับมามีกำไร และมี EBITDA เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนในปี 2569 บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าหาโอกาสลงทุนและเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจด้านสุขภาพ ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนอย่างรอบคอบ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน”
อนึ่ง ณ สิ้นปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ มีกำลังการผลิตเสนอขายทั้งสิ้น 310.86 เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 24 โครงการ มีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 73.80 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ Solar Big Lot จำนวน 28 โครงการ มีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 229.06 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ซึ่งมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 8 เมกะวัตต์ โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะมีกำหนดทยอยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2570–2573