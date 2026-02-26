หุ้นปิดพุ่ง 17.63 จุดรับแรงส่งแบงก์จ่ายปันผลพิเศษ เตือนระยะต่อไประวังความผันผวน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,533.64 จุด เพิ่มขึ้น 17.63 จุด (+1.16%) มูลค่าซื้อขาย 77,692.47 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นเช้านี้ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยทำจุดสูงสุด 1,535.88 จุด จุดต่ำสุด 1,519.20 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 248 หลักทรัพย์ ลดลง 236 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 184 หลักทรัพย์
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกำรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงปรับตัวขึ้นได้ดีต่อเนื่อง โดยมีแรงส่งดัชนียังยืนเหนือ 1,500 จุด และการทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลและปันผลพิเศษ ในหุ้นกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ที่เก็งว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษในสัปดาห์นี้-สัปดาห์หน้า อาทิ KBANK BBL โดยที่มองว่า KBANK มีความเป็นไปได้ที่จ่ายปันผลพิเศษ
อย่างไรก็ดี กังวลว่าจะมีความผันผวน ตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าในหุ้นที่ทยอยขึ้น XD ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (27 ก.พ.) ADVANC ที่จ่ายปันผล 8.41 บาท และปันผลพิเศษ 19.00 บาท เกือบ 30 บาท คาดว่าราคาหุ้นผันผวนและคาดจะใช้เวลาหุ้นรีบาวด์ และ GULF ขึ้น XD 2 มี.ค. แนวโน้มตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้ ให้กรอบ 1,500-1,530 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 5,729.58 ล้านบาท ปิดที่ 37.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,188.98 ล้านบาท ปิดที่ 198.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
DELTA (XD) มูลค่าการซื้อขาย 5,179.53 ล้านบาท ปิดที่ 277.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 4,776.85 ล้านบาท ปิดที่ 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 4,404.59 ล้านบาท ปิดที่ 404.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง