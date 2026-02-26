TANอวดรายได้กว่า 1.8 พันล้านบาท ปันผล0.27 บาท

ธนจิรา กรุ๊ป ทำนิวไฮ ปี 68 สร้างรายได้รวม 1,882 ล้านบาท บอร์ดเคาะจ่ายปันผล 0.27 บาทต่อหุ้น สะท้อนฐานะการเงินแข็งแกร่ง เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไลฟ์สไตล์รีเทลครบวงจร
นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ TAN กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (มกราคม – ธันวาคม 2568) สร้างสถิติยอดขายสูงสุดใหม่ (All-Time High) ด้วยรายได้รวม 1,882 ล้านบาท เติบโต 6.1% จากปีก่อนหน้า (YoY) มีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของยอดขายในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงเทศกาลปลายปี โดยในช่วงไตรมาส 4/2568 เติบโตดีต่อเนื่อง จากกลุ่มแฟชั่น Marimekko, GANNI และ UNITED ARROWS รวมถึงการกลับมาฟื้นตัวชัดเจนของกลุ่มไลฟ์สไตล์ PANDORA เปิดตัวคอลเลกชันที่กระตุ้นดีมานด์ของลูกค้าใหม่ แม้ต้องเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกหลายด้าน สำหรับปี 69 บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโต 10-12% เตรียมรุกโปรเจกค์ใหม่ให้กลุ่มรีเทล แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ รวมทั้งขยายแบรนด์ HARNN ในประเทศจีนต่อเนื่อง เพื่อเสริมการเติบโตระยะยาว
“ปี 2568 เป็นปีที่ท้าทาย แต่เรายังสามารถสร้างยอดขายสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแรงของแบรนด์ในเครือ และความสามารถของทีมงานในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว TAN มีผลการดำเนินงานปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ทำรายได้รวม 1,882 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากยอดขายที่เติบโตได้ดีในออนไลน์ และการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีน ของแบรนด์ HARNN และแบรนด์ในกลุ่มแฟชั่นอย่าง Marimekko และ GANNI ที่มีการเติบโตโดดเด่น โดยสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ แบ่งได้เป็น กลุ่มธุรกิจ Lifestyle 48% กลุ่มธุรกิจ Fashion 26% กลุ่มธุรกิจ Beauty & Wellness 19% และกลุ่มธุรกิจ Food & Beverage 7% ตามลำดับ โดยโครงสร้างรายได้จากต่างประเทศ คิดเป็น 13% ของรายได้รวมซึ่งมีการเติบโตจากปีก่อน 77% สะท้อนถึงความก้าวหน้าในการขยายกิจการในต่างประเทศ”
ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าการเติบโตของรายได้รวมในระยะสั้น และรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการปรับมาตรฐานบัญชี อย่างไรก็ดีการปรับรายการนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด จึงทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่ากำไรได้ บริษัทฯ มองว่าในระยะยาวธุรกิจในต่างประเทศจะเสริมศักยภาพของกลุ่มธนจิราให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในอนาคต
ทั้งนี้ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตที่ 10-12% ภายใต้แนวคิด Customer Centric มุ่งให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ พร้อมสร้างความผูกพันระยะยาวกับทุกแบรนด์ในกลุ่มธนจิรา ด้วยการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างชัดเจน ได้แก่
1.กิจการในประเทศ (Domestic & E-Commerce Platform: ขยายฐาน – เพิ่ม Scale – รักษากำไร) ซึ่งบริษัทฯ มุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ควบคู่กับการรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างเป็นระบบ ในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ นำโดย PANDORA เดินหน้ารุกกลุ่ม Gen Z ด้วยการสื่อสารผ่าน Thailand Brand Ambassadors “เก่ง-น้ำปิง” เพื่อสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งในช่องทาง Online สำหรับกลุ่มธุรกิจ แฟชั่น ขยายสาขาของ GANNI และ UNITED ARROWS ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ควบคู่กับการปรับโฉมร้าน Flagship Store ของ Marimekko และ HARNN เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบรนด์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน อีกทั้งในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มุ่งสร้าง “Economy of Scale” ปรับโครงสร้างต้นทุนและโมเดลร้านให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยใช้แนวคิด Casual Concept ในการขยายสาขาของ Gordon Ramsay Street Pizza และ Street Burger โดยจะใช้การลงทุนในพื้นที่ขนาดเล็ก และบริหารต้นทุนบุคลากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถสร้างยอดขายในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับร้าน Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar
2. กิจการต่างประเทศ (International: ขยายจุดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ) โดยเฉพาะในประเทศจีน บริษัทฯ เร่งขยายจุดจำหน่ายกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศ พร้อมเพิ่มจำนวน HARNN Concept Store จาก 10 แห่ง เป็น 30 แห่ง โดยตั้งเป้ายอดขายที่ 55 ล้านหยวน หรือประมาณ 250 ล้านบาท โดยมีสินค้าได้รับความนิยมสูงคือ Body Oil Spray ซึ่งจะพัฒนาและขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคจีนมากขึ้น กลยุทธ์การเติบโตจะมุ่งเน้นความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าปลีกเครื่องสำอางรายใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และความผูกพันกับผู้บริโภคในระยะยาว
ประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ เดินหน้าสร้าง Retail Network วางแผนการเปิดสาขาลำดับที่ 3 ของ Marimekko ในทำเลยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับฐานลูกค้าระดับพรีเมียม สำหรับประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีแผนขยาย Brand Portfolio เปิดร้าน Multi- Brand Store โดยจะคัดสรรสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน (Daily- Use Products) เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์
ในด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทฯ ได้เปิดตัว TANACHIRA CLUB แพลตฟอร์มสมาชิกบน LINE Official Account ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (Data-Driven Strategy) เชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างแบรนด์ในเครือ มอบสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคล (Personalized Engagement) และยังช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารแบรนด์อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานงวดปี 2568 ในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น มูลค่าประมาณ 80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมากกว่ากำไรสุทธิปี 2568 โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 กำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
สำหรับ TAN เดินหน้าสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลัก ESG อย่างเป็นระบบ ล่าสุดในปีที่ผ่านมาได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings ระดับ “A” และผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว นับเป็นปีแรกที่บริษัทเข้ารับการประเมิน สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในระยะยาว