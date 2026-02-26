กรุงศรีคาดการณ์จีดีพีโต2%-กนง.คงดอกเบี้ยถึงปลายปี

นางสาวพิมพ์นารา หิรัญกสิ หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ และผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)เปิดเผยว่า วิจัยกรุงศรีคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2569 จะเติบโตเพียง 2.0% (เดิม 1.8%) ชะลอลงจากปี 2568 ที่ขยายตัว 2.4% เนื่องจากเครื่องยนต์สำคัญหลายด้านมีแนวโน้มแผ่วลง แม้ว่าการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนยังมีโอกาสเติบโต ทั้งนี้ คาดการณ์การบริโภคภาคเอกชนเติบโต 2.2% จากปีก่อนที่ 2.7% ,การบริโภคภาครัฐเติบโต 0.7% จากปีก่อนที่ 0.6% ,การลงทุนภาคเอกชนเติบโต 2.2% จากปีก่อนที่ 3.5% ,การลงทุนภาครัฐเติบโต 2.5% จากปีก่อนที่ 8.9% ,การส่งออก -0.4% จากปีก่อนที่เติบโต 12.7% ,จำนวนนักท่องเที่ยวเติบโต 35.5 ล้านคน จากปีก่อนที่ 33 ล้านคน และอัตราเงินเฟ้อที่ 0.2%
"ประมาณการจีดีพีที่ 2.00%นั้น ปรับเพิ่มจากเดิมที่ 1.8% ซึ่งเราได้รวมผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ 'คนละครึ่งพลัส'ไว้แล้วโดยเราเริ่มเห็นโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นจากเดิมจากภาคการท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึงภาคการลงทุนที่มีโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติในปี 68 มียอดสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.87 ล้านล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ 1.36 ล้านล้านบาท ซึ่งก็คาดหวังให้ทางรัฐบาลมีมาตรการปลดล็อคให้สามารถผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงได้เร็วก็จะช่วยเพื่อแรงจับเคลื่อนได้มากขึ้น"
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจไทยโดยภาคส่งออกที่ชะลอลงจากผลกระทบของมาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐฯเต็มปี รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่เผชิญข้อจำกัดจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่หนี้ครัวเรือนที่ยังสูงกว่า 80%ของจีดีพี ประกอบกับรายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่หลังโควิดฯยังเติบโตช้ากว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และข้อจำกัดทางการคลังอาจะส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลง และการใช้จ่ายภาครัฐยังมีความเสี่ยงจากการประกาศใช้พ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 ที่อาจล่าช้าและกระทบการเบิกจ่ายได้ในไตรสุดท้ายของปี
**คาดกนง.คงดอกเบี้ยถึงปลายปี**
สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น เป็นการปรับลดที่เร็วกว่าตลาดคาดภายใต้เศรษฐกิจที่โตต่ำ เงินเฟ้อที่ชะลอตัว และสภาพคล่องที่ตึงตัวจากการหดตัวของสินเชื่อ ทั้งนี้ วิจัยกรุงศรีประเมินว่า ดอกเบี้ยนโยบายจะคงอยู่ที่ 1.00% ตลอดช่วงที่เหลือของปี ซึ่งเป็นระดับที่กนง.ระบุว่าผ่อนคลายเพียงพอและให้ความสำคัญกับพื้นที่ของนโยบายการเงินที่มีอยู่จำกัด โดยเทียบเคียงกับช่วงวิกฤติโควิดฯที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.50% ดังนั้น กนง.จะมีกระสุนเหลืออีก 0.50% เท่านั้น