บล.พายมอง กนง.ลดดอกเบี้ย 0.25% หนุนเศรษฐกิจ บรรเทาหนี้ SME

บล.พาย วิเคราะห์หลัง NVIDIA ประกาศกำไรแข็งแกร่ง (มาก) Beat Analyst ทั้ง Revenue , EPS พร้อมยืนยัน Demand จากนี้ยังล้นและ Backlog แน่น (+NVDA03) ในประเทศ กนง. ลดดอกเบี้ยเหนือความคาดหมายของตลาด ให้เหตุผลเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ทั่วถึงมองการส่งออกที่ดีนั้นกระทบเชิงบวกต่อ GDP จำกัด แต่เชื่อกระทบ Bank จำกัดเพราะยังมีปัจจัยปันผลค้ำจุน (วานนี้ KTB ประกาศปันผลพิเศษ มองเป็นปัจจัยหนุน) หุ้นที่งบเด่นได้แก่ CPALL MAGURO (fist)
ตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนปิดบวก 307 จุด (+0.6%) ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Tech ตลาดกลับมามีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับหุ้น AI โดยมอง AI จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยมากกว่า ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 0.1% หลังสหรัฐฯประเมินสถานการณ์ในอิหร่านกับสหรัฐฯจะกดดันอุปทาน
เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐฯมิได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ทำให้ตลาดพันธบัตรค่อนข้างทรงตัว แต่ตลาดหุ้นปรับขึ้นโดยเฉพาะ Tech (MSFT +3% NVIDIA +1.4% META +2.2% AMAZON +1%) นักลงทุนกลับมาเข้าลงทุนจากราคาที่ปรับลงมาค่อนข้างลึกผสานกับคาดหวังต่อผลประกอบการ NVIDIA ที่จะรายงานหลังตลาดสหรัฐฯปิด ทั้งนี้พบว่าไม่ว่าจะเป็นรายได้และกำไรต่อหุ้นประกาศมาดีกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ (รายได้ +73%YoY โดยเฉพาะจาก Data Center +75%YoY Gaming +47%YoY) กำไรจากการดำเนินงาน +84%YoY พร้อมกับรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้แข็งแกร่งที่ 75% ขยับขึ้นจากช่วงปีก่อนที่ 73% Jensen Huang ได้ออกมาแถลงว่า Demand Blackwell มีค่อนข้างมากรวมไปถึงชิปรุ่นถัดไปก็ได้พุ่งสูงสะสมในระดับหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯแล้ว ราคาหุ้น NVIDIA ล่วงหน้าขยับบวก 1.6% นอกจากนี้ยังได้แถลงว่าตลาดอาจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับกลุ่ม Software (+NVDA03) พร้อมย้ำ AI กำลังเข้าสู่ Agentic AI อีกหุ้นที่จะได้ประโยชน์ได้แก่ TSMC โดยรวมแล้วประเมินว่าจะทำให้ตลาดคลายกังวลได้บ้างเกี่ยวกับหุ้น Tech
ด้านปัจจัยในประเทศวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินด้วยเสียง 4 : 2 เห็นควรลดดอกเบี้ย 0.25% แม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้แต่มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึงในปี 2569 , 2570 จากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อในระยะข้างหน้ามีความเสี่ยงด้านต่ำ (มองเงินเฟ้อต่ำในระยะถัดไป) จากแนวโน้มราคาพลังงานและมาตรการภาครัฐที่อาจมีเพิ่มเติมประกอบกับอุปสงค์ที่มีจำกัดตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพ
สาเหตุที่สนับสนุนให้ลดดอกเบี้ยเป็นเพราะต้องการให้สนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจและบรรเทาภาระหนี้สินกับ SME แม้การส่งออกจะขยายตัวได้ดีแต่ทางคณะกรรมการระบุว่าเป็นการกระจุกตัวในกลุ่ม Technology เป็นสำคัญและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจลดลงกว่าในอดีต ขณะที่การบริโภคมีแนวโน้มขยายตัวชะลอ ระยะสั้นลบกับธนาคารพาณิชย์แต่ก็เชื่อว่า Downside ไม่ลึกเพราะมีปัจจัยหนุนเรื่องเงินปันผล
วานนี้ KTB ประกาศเงินปันผล 1.64 บาท / หุ้นและจ่ายพิเศษ 0.6 บาท / หุ้น ในส่วนของผลประกอบการวานนี้หุ้นที่รายงานผลประกอบการได้น่าประทับใจประกอบไปด้วย CPALL MAGURO ปัจจัยติดตามคืนนี้ได้แก่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ 2.17 แสนรายรวมไปถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทย
วันนี้ประเมิน SET INDEX เคลื่อนไหวในกรอบ 1505 – 1530 ระยะสั้นตลาดมีปัจจัยหนุนเกี่ยวกับ Tech ผสานกับจิตวิทยาที่เป็นบวกของตลาดหุ้นฝั่งเอเชีย ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนเน้นหุ้นได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยปรับลงอย่าง Non Bank (MTC SAWAD TIDLOR) อสังหาฯ (AP SPALI) ค้าปลีก (CPALL HMPRO)
หุ้นแนะนำ
CPALL (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 58.00 บาท)
รายงานกำไรสุทธิมากกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ แม้ CPAXT จะลดลง 35%YoY แต่ CPALL ขยายตัวได้เล็กน้อยราว 1%YoY พร้อมประกาศจ่ายปันผลที่ 1.65 บาท / หุ้น คิดเป็น Yield 3.2%
KTB (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 35.00 บาท)
ปัจจัยหนุนจากปันผลพิเศษ ขณะที่มุมมองบวกต่อความสามารถทำกำไรระยะยาวสูงขึ้นประเมินด้วยวิธี GGM (ROE 10%, Terminal growth 2%) อิง 1.0x PBV’26E KTB มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการรักษา ROE ระดับ 2 หลักที่เรามองว่ามีศักยภาพในการบรรลุเป้าหมาย ความแข็งแกร่งของงบดุลทำให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารเงินกองทุนดีขึ้น