สคร. เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปี 69 แล้ว 17% มูลค่ากว่า 4.1 หมื่นล้านบาท

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในการติดตามของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวน 43 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) และกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน)
โดยในปีบัญชี 2569 รัฐวิสาหกิจมีกรอบงบลงทุน จำนวน 240,926 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมจนถึงสิ้นเดือนม.ค.69 จำนวน 41,518 ล้านบาท คิดเป็น 17% ของกรอบงบลงทุน หรือคิดเป็น 129% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่าย งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ต.ค.68 - ม.ค.69) 34 แห่ง จำนวน 34,974 ล้านบาท หรือคิดเป็น 119% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนม.ค.69) 9 แห่ง จำนวน 6,544 ล้านบาท หรือคิดเป็น 233% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่า 95% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
อันดับ 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
อันดับ 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
อันดับ 3 การประปาส่วนภูมิภาค
ขณะที่รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่า 95% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
อันดับ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
อันดับ 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
อันดับ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)