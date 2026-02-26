MPJโชว์กำไรปี 68 ทุบสถิติใหม่ พุ่งกว่า 13%

เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ ฟอร์มแกร่ง ปี 68 กำไรพุ่ง 13.3% แตะ 111 ล้านบาท โกยรายได้ทะลุ 1,075 ล้านบาท อานิสงส์ขนส่ง-ลานตู้ โตแกร่ง ชูศักยภาพธุรกิจโตก้าวกระโดด บอร์ดสั่งจ่ายปันผล 0.34 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD วันที่ 28 เม.ย. นี้ พร้อมทะยานรับเมกะเทรนด์โลจิสติกส์ - EEC ปี 69
นายจีระศักดิ์ มานะตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPJ ผู้นำโลจิสติกส์แบบครบวงจรและผู้นำด้านบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ เปิดเผยถึงภาพรวมผลงานปี 2568 ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเติบโต 13.3% แตะระดับ 111 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการให้บริการรวมเติบโต 1,075.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) ตามการเติบโตของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น จะเป็นกลุ่ม ธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกต่อเนื่องกับท่าเรือ : มีรายได้ 520.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% (YoY) และมีอัตรากำไรขั้นต้น 9.4% เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำรายได้ต่อเที่ยวให้สูงขึ้น และขยายการใช้รถ Outsource เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยเน้นเส้นทางยุทธศาสตร์แหลมฉบัง-ลาดกระบัง ทำให้ผลการดำเนินเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
ธุรกิจบริหารการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ : มีรายได้ 344 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6% (YoY) จากปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เข้าและออกสูงขึ้น โดยมีรายได้หลักมาจากรายได้หลักค่าผ่านประตู, การยกตู้คอนเทนเนอร์ และการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ โดยปัจจุบันบริษัทฯมีพื้นที่ให้บริการรวมกว่า 100 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (ICD)
ธุรกิจการให้บริการให้เช่าคลังสินค้า : มีรายได้ 31.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.6% (YoY) จากการให้บริการให้เช่าคลังสินค้าโครงการคลังสินค้าระยอง เฟส 1 เพิ่มขึ้นอีกแห่ง และรับรู้รายได้ ตั้งแต่เมษายน 2567 ประกอบการขยายฐานลูกค้าในส่วนของธุรกิจรับบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีดีมานด์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ : มีรายได้ 180 ล้านบาท ลดลง 7.9% (YoY) จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงเศรษฐกิจโลกและสงครามทางการค้ามีความผันผวนสูง ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ วางแผนรับมือโดยขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเอเชียและตะวันออกกลางมากขึ้น พร้อมเตรียมปรับกลยุทธ์แผนการตลาด เพื่อรับมือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.3% (YoY) เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ประกอบกับบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ นำเงิน IPO มาชำระหนี้เงินกู้สถาบัน ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 10.1% จากปีก่อนอยู่ที่ 9.3%
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 68 ล้านบาท โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เม.ย. 2569 กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 28 เม.ย. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล 19 พ.ค. 2569
อย่างไรก็ตาม นายจีระศักดิ์ CEO “MPJ” ยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงแผนการขยายการลงทุนในปี 2569 ว่า บริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าว่ามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเห็นโอกาสการเติบโตจากการพัฒนาของพื้นที่ในเขต EEC ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น สู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อพร้อมทะยานรับเมกะเทรนด์ด้านโลจิสติกส์ บนเขตพื้นที่ EEC ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต