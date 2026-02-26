หุ้นแกว่งขึ้นต่อ ตอบรับ Sentiment ใน-ตปท. แรงเก็งกำไรหุ้นปันผลหนุน

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวกได้ แต่การปรับขึ้นอาจไม่ร้อนแรงมาก เนื่องจากวานนี้ดัชนีปรับขึ้นมาค่อนข้างมาก โดยตลาดหุ้นภูมิภาคเช้านี้อาทิ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น ขณะที่การเปิดเผยผลประกอบการ NVDIA กำไรออกมาดี เป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั้ง DELTA
ขณะที่กลุ่มธนาคารเมื่อวานนี้มีแรงขายออกมา แต่คาดวันนี้จะกลับมามีแรงเก็งกำไรคาดหวังการประกาศจ่ายเงินปันผล หลังเมื่อวาน KTB ประกาศจ่ายปันผลพิเศษ นอกจากนี้ประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย ยังเป็นบวกต่อภาพรวมตลาด รวมทั้ง CPALL ประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าตลาดคาด ทำให้ภาพรวม Sentiment ดีขึ้น
โดยให้กรอบแนวรับ 1,505 จุด และแนวต้าน 1,530 จุด