ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.09-ทยอยกลับมาอ่อนค่าหลังกนง.ลดดอกเบี้ย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(25 ก.พ.69)อ่อนค่ากลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.09 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.01 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าผ่านแนว 31.00 ในช่วงแรก ไปแตะจุดที่แข็งค่าสุดของวันที่ 30.95 บาทต่อดอลลาร์ฯ แต่ทยอยอ่อนค่ากลับมาในช่วงบ่าย หลังกนง. สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bps. ไปที่ 1.00% สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 2,324 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 540 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.95-31.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ