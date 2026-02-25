เคทีซีเดินหน้าการตลาดยุคใหม่-ผสานกลยุทธตอบรับทุกเจน

เคทีซีปรับทิศทางการสร้างแบรนด์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมดิจิทัล ระบุการทำตลาดยุคใหม่นั้นไม่อาจโฟกัสเพียงกลุ่มเดียว เน้นเข้าใจบทบาทของผู้บริโภคแต่ละเจเนอเรชันอย่างชัดเจน ท่ามกลางสังคมออนไลน์ที่มีการใช้งานหนาแน่น มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตราว 65.4 ล้านคน และผู้ใช้โซเชียลมีเดียถึง 51 ล้านคน ณ ต้นปีก่อน อีกทั้งยังมีปริมาณการซื้อสินค้าออนไลน์รายสัปดาห์สูงที่สุดของโลก สะท้อนว่าดิจิทัลได้กลายเป็นวิถีการใช้จ่ายหลักของคนไทยทุกวัย
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) มองโครงสร้างผู้บริโภคปัจจุบันประกอบด้วย 3 บทบาทสำคัญ ได้แก่ Gen Z (อายุ 14-29 ปี) เป็นผู้สร้างกระแสบนโซเชียลและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ ผ่านรีวิวและคอนเทนต์ออนไลน์ Gen Y (อายุ 30-45 ปี) กลุ่มคนทำงานและสร้างครอบครัวที่เป็นกำลังซื้อหลัก โดยเฉพาะในตลาดออนไลน์ ถือครองสัดส่วนการใช้จ่ายสูงที่สุด และ Gen X (อายุ 46-61 ปี) ผู้ตัดสินใจด้านการเงินของครอบครัว ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและบริการหลังการขายอย่างมาก โดยเฉพาะในสภาวะที่ค่าครองชีพสูง
ดังนั้น บริบทนี้ “บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด” จึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือทำธุรกรรม แต่เป็นส่วนสำคัญของการวางแผนและบริหารสภาพคล่องสำหรับผู้บริโภคทุกวัย โดยเฉพาะเมื่อการใช้จ่ายออนไลน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน ขณะเดียวกัน การชำระเงินแบบดิจิทัลและบัตรเครดิตยังคงได้รับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเติบโต สะท้อนว่าผลิตภัณฑ์การเงินที่ใช้ง่าย โปร่งใส และตอบโจทย์การจัดการค่าใช้จ่ายคือ สิ่งที่ผู้บริโภคมองหา
"ในยุคที่เสียงของ Gen Z ก้องอยู่ทุกมุมของแพลตฟอร์มดิจิทัล หลายแบรนด์อาจเข้าใจว่า'ผู้บริโภครุ่นใหม่คือทุกอย่าง' แต่ข้อเท็จจริงของตลาดไทยวันนี้คือ เสียงที่ดังที่สุดอาจไม่ใช่กระเป๋าที่แข็งแรงที่สุด เพราะ “พลังซื้อหลัก” ยังคงมาจาก Gen Y และ Gen X"
และด้วยความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่รวดเร็ว เคทีซีจึงกำหนดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ปีนี้บนแนวคิด '3 บทบาทต้องเสริมกัน' ไม่ใช่การมุ่งไปที่เจเนอเรชันเดียว แต่คือการทำให้บัตรเครดิตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินตอบโจทย์ชีวิตดิจิทัลของผู้บริโภคทุกวัย โดยมีเป้าหมายคือทำให้ 'ใช้ง่ายและไว้ใจได้' ตั้งแต่ประสบการณ์ที่เริ่มต้นได้ทันทีบนสมาร์ทโฟน ให้ Gen Z เข้าถึงข้อมูลและสมัครได้รวดเร็วผ่านช่องทาง E-Application ที่สะดวก ปลอดภัยและอนุมัติไว Gen Y ได้รับความคุ้มค่าและตัวช่วยบริหารภาระทางการเงินอย่างมีวินัย และ Gen X มั่นใจกับมาตรการความปลอดภัยและบริการหลังการขาย ผ่านแอปฯ “KTC Mobile” ที่ให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลและทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งการพัฒนาระบบทำการตลาดแบบเซ็กเมนเทชัน ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย และระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร เคทีซีเชื่อว่าการเสริมพลังของทั้งสามเจเนอเรชัน คือกุญแจที่จะเปลี่ยนการรับรู้ให้เป็นการใช้จริง และต่อยอดสู่ความผูกพันกับแบรนด์เคทีซีในระยะยาวอย่างยั่งยืน