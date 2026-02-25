หุ้นบ่ายเด้งแรงกว่า 30 จุด ตอบรับเซอร์ไพร์ส กนง.ลดดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดช่วงบ่ายทะยานไป 30 จุดตอบรับมติ กนง.หั่นดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาที่ 1.00% พลิกจากที่ตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต 396 ราย ทำให้โอกาสจัดตั้งรัฐบาลใกล้เข้ามา ส่งผลให้หุ้นใหญ่ปรับขึ้นต่อเนื่อง DELTA ADVANC CPALL AOT PTT รวมทั้งกลุ่มไฟแนนซ์ และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเวลา 14.06 น. ดัชนี SET มาอยู่ที่ 1,520.46 จุด เพิ่มขึ้น 30.06 จุด (+2.02%)
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยพุ่งขึ้นแรงในภาคบ่าย รับแรงหนุนจากหุ้น DELTA PTT AOT ADVANC GULF ที่ก่อนหน้านี้พักตัวไปบ้าง แต่วันนี้เร่งตัวขึ้นมา หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สร้างเซอร์ไพร์สตลาดด้วยมติ 4 ต่อ 2 ลดดอกเบี้ย 0.25% เร็วกว่าที่ตลาดคาดว่าจะคงดอกเบี้ยในครั้งนี้แล้วค่อยปรับลดในครั้งถัดไป ส่งผลให้ภาพรวมตลาดดูดีขึ้น ขณะที่ส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ของธนาคารลดลงกดดันหุ้นกลุ่มแบงก์ และราคาหุ้นก็ตึงตัวแล้ว รวมถึงใกล้ขึ้น XD เพื่อรับปันผล
"ตลาดปรับขึ้นบวกจากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และ กกต.รับรองผล สส.เขต ทำให้ภาพรวมตลาดดูดี"นายณรงค์เดช กล่าว
ทั้งนี้ กกต.ต้องชี้แจงกรณีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งในกลางเดือน มี.ค.
อย่างไรก็ดี การปรับตัวขึ้นของตลาดวันนี้รับ Sentiment บวก แต่ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยน EPS ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และในแง่ Valuation ตึงตัว โดยเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีแนวโน้มต่ำกว่าปีก่อน
ให้แนวต้าน 1,550 จุด เป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยา และเทคนิค แนวรับ 1,506 จุด