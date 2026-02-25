ALLYเสริมความแข็งแกร่งพอร์ตสินทรัพย์ปี 2026

อัลไล เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งพอร์ตสินทรัพย์ปี 2026 ชูเสถียรภาพรายได้ เสริมศักยภาพสินทรัพย์ รองรับการเติบโตระยะยาว
นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อัลไล (ALLY) เปิดเผยว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ “Shaping the Future of Communities” บริษัทมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ศูนย์การค้าเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและผลตอบแทนระยะยาวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์เดิม ควบคู่กับการพิจารณาโอกาสลงทุนใหม่อย่างมีวินัย
ปัจจุบัน ALLY มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมมูลค่าประมาณ 15,300 ล้านบาท ครอบคลุม 25 โครงการ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในประเทศไทยบริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหาร โครงการคอมมูนิตี้มอล โครงการมิกซ์ยูส และพื้นที่พาณิชยกรรมคุณภาพรวม 18 โครงการ ถือโดยกองรีท 15 โครงการ บนทำเลระดับ “Best in Class” ที่มีศักยภาพสูงของไทย เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้าง รายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพของผลตอบแทนในระยะยาว ขณะเดียวกันยังดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการปรับ Tenant Mix การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดและสร้างประสบการณ์ภายในโครงการ เพื่อสนับสนุนทราฟฟิกผู้ใช้บริการและการเติบโตอย่างยั่งยืนของพอร์ตสินทรัพย์
สำหรับปี 2026 บริษัทตั้งเป้ารักษาอัตราการเช่าให้อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ประมาณ 93-94% พร้อมติดตามโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ใหม่มูลค่าประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ควบคู่กับการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน เพื่อเสริมความมั่นคงของรายได้ในระยะยาว
บริษัทประเมินว่าแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศ การขยายตัวของชุมชนเมือง และความต้องการพื้นที่ค้าปลีกใกล้ที่อยู่อาศัย ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อศูนย์การค้าในรูปแบบ community mall อย่างไรก็ตาม ภาวะอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทำให้การลงทุนใหม่ยังคงเน้นความรอบคอบและการคัดเลือกสินทรัพย์เชิงคุณภาพเป็นหลัก
นายกวินทร์กล่าวว่า “บทบาทของ ALLY ในฐานะผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ คือการสร้างรายได้ที่มั่นคงจากสินทรัพย์คุณภาพ ควบคู่กับการบริหารพอร์ตอย่างมีวินัยและการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาเสถียรภาพของกระแสเงินสดและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยมุ่งเป้าผลตอบแทน IRR สำหรับกองทรัสต์อัลไล (ALLY REIT) ในช่วงประมาณ 8–10% ต่อปี ขณะเดียวกัน เรายังมองเห็นโอกาสการเติบโตของศูนย์การค้าในทำเลชุมชน ซึ่งยังมีศักยภาพสร้างรายได้ต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”
ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ALLY จะสามารถรักษาความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเสริมศักยภาพการเติบโตของพอร์ตสินทรัพย์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน