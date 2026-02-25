หุ้นแกว่ง sideway up รับแรงหนุนหุ้นเทคสหรัฐรีบาวด์-จับตา กนง.วันนี้

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีเคลื่อนไหวทิศทาง Sideway ถึง Sideway Up ได้ โดยได้รับปัจจัยบวกจาก Sentiment ต่างประเทศ โดยเฉพาะการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ หลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวลงจากความกังวล AI Disruption นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกเฉพาะจากดีลความร่วมมือระหว่าง Meta และ AMD
สำหรับประเด็นในประเทศติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันนี้ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ตามต้องติดตามรายละเอียดของมติ รวมทั้งประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ หุ้นขนาดใหญ่ยังลงทุนได้เนื่องจากเม็ดเงินยังไหลเข้า แต่ต้องเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และยัง Laggard โดยให้กรอบแนวต้าน 1,500 - 1,506 จุด และแนวรับ 1,470 - 1,468 จุด